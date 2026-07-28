Chicharito regresa a las canchas con un nuevo equipo en Estados Unidos
Publicado el28/07/2026 a las 05:56
Javier «Chicharito» Hernández volverá al fútbol profesional. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana fue presentado oficialmente como el fichaje estelar del nuevo Atlético Dallas, franquicia que debutará en la USL Championship a partir de la temporada 2027.
El atacante mexicano será la imagen del proyecto deportivo con el que el club buscará consolidarse en el fútbol estadounidense.
Chicharito confirma su regreso
El delantero anunció su llegada a través de sus redes sociales con un breve mensaje dirigido a la afición texana.
«Hola, Dallas, ya estoy aquí. Muy emocionado por hacer historia con ustedes. Nos vemos pronto».
Horas antes, una fuente cercana al club había adelantado el acuerdo, que posteriormente fue oficializado por la institución.
Quiere construir el futuro del club
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En un comunicado, Hernández aseguró que su objetivo va mucho más allá de disputar sus últimos años como profesional.
«Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera; vine para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas».
El mexicano también afirmó que busca crear una cultura ganadora e inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas del norte de Texas.
Un nuevo reto en Estados Unidos
Será la segunda experiencia de Chicharito en el fútbol estadounidense tras su paso por el LA Galaxy de la MLS.
El delantero no disputaba un partido oficial desde que concluyó su segunda etapa con Chivas de Guadalajara en diciembre de 2025. Durante el Mundial de 2026 participó como comentarista antes de definir su próximo destino.
Atlético Dallas ya prepara su debut
El Atlético Dallas competirá en la USL Championship desde 2027, aunque el proyecto deportivo lleva más de dos años desarrollándose con academias juveniles e infraestructura.
El equipo estará dirigido por el exfutbolista francés Peter Luccin, quien tuvo experiencia como entrenador en FC Dallas y será el encargado de liderar este nuevo proyecto.
Además, la USL planea implementar un sistema de ascenso y descenso a partir de 2028, lo que convertiría a la liga en pionera dentro del fútbol profesional de Estados Unidos.
Con este movimiento, Javier Hernández inicia un nuevo capítulo en su carrera con el objetivo de convertirse en la cara visible del nacimiento de una nueva franquicia en el fútbol estadounidense.
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