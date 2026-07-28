Chicharito regresa a las canchas con un nuevo equipo en Estados Unidos

Javier «Chicharito» Hernández volverá al fútbol profesional. El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana fue presentado oficialmente como el fichaje estelar del nuevo Atlético Dallas, franquicia que debutará en la USL Championship a partir de la temporada 2027.

El atacante mexicano será la imagen del proyecto deportivo con el que el club buscará consolidarse en el fútbol estadounidense.

Chicharito confirma su regreso

El delantero anunció su llegada a través de sus redes sociales con un breve mensaje dirigido a la afición texana.

«Hola, Dallas, ya estoy aquí. Muy emocionado por hacer historia con ustedes. Nos vemos pronto».

Horas antes, una fuente cercana al club había adelantado el acuerdo, que posteriormente fue oficializado por la institución.

Quiere construir el futuro del club

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En un comunicado, Hernández aseguró que su objetivo va mucho más allá de disputar sus últimos años como profesional.