Chayanne cumple sueño a quinceañera

Fan sube al escenario

Momento viral en Juárez

Chayanne volvió a demostrar que su magnetismo va más allá del escenario y las luces.

Durante su presentación en el estadio Carta Blanca de Ciudad Juárez, el cantante protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre el público destacó una joven vestida con un elegante vestido azul al estilo de una quinceañera.

Lo que parecía un guiño creativo terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable para la fan.

El gesto que desató la euforia

En medio del concierto, el intérprete logró notar a la joven entre la multitud.