Champions League: lo imperdible de la Jornada 6
Publicado el09/12/2025 a las 10:20
La última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025 llega con duelos decisivos, tendencias históricas y rachas que podrían romperse.
Equipos como Real Madrid, Inter, Liverpool, Barcelona y Bayern enfrentan partidos clave que definirán su posición rumbo a las rondas eliminatorias.
Barcelona vs Eintracht Frankfurt: antecedentes que pesan
Barcelona recibe a Eintracht Frankfurt con un historial que favorece a los blaugranas, pero con números recientes que despiertan dudas.
Lewandowski, viejo verdugo del Eintracht con 16 goles en 24 partidos en su etapa en Bundesliga, es la principal amenaza del Barça.
Barcelona ha ganado 16 de sus últimos 20 partidos en casa ante equipos alemanes.
Sin embargo, en esta Champions solo tiene dos victorias en sus últimos ocho duelos, además de dos empates y cuatro derrotas.
El único antecedente europeo entre ambos favorece al Eintracht: empate 1-1 en Alemania y triunfo 2-3 en Barcelona en la Europa League 2021/22.
Barcelona está obligado a reencontrar su mejor versión en un duelo que no admite relajaciones.
Bayern vs Sporting CP: números demoledores para los lisboetas
El Bayern llega como uno de los candidatos a levantar el trofeo, pero enfrenta a un Sporting que pelea por meterse entre los mejores.
Bayern marcha tercero con 12 puntos; Sporting, octavo con 10.
Los bávaros dominan históricamente: solo dos derrotas en 31 partidos ante rivales portugueses.
Sporting apenas registra una victoria en 17 visitas a clubes alemanes.
En duelos directos, Bayern está invicto: tres triunfos y un empate, incluyendo la histórica goleada 12-1 global en 2008/09.
Un partido con aroma de potencia europea contra un visitante que lucha contra su historia.
Inter vs Liverpool: rachas que podrían romperse
Liverpool llega a esta fecha en crisis, ubicado en el puesto 13 con nueve puntos, pero con una marca impresionante: no empata en Champions desde 2020, acumulando 31 juegos sin paridad.
Inter, por su parte, sostiene su fortaleza en casa:
18 partidos seguidos sin perder en Milán: 15 victorias y tres empates.
Su última derrota como local en Champions fue ante Bayern en 2021/22.
Historial: Liverpool domina con cuatro victorias en seis juegos, incluyendo sus dos más recientes visitas a San Siro.
Ambos necesitan ganar por razones muy distintas: el Inter para confirmar su poderío; Liverpool para no hundirse más.
Atalanta vs Chelsea: duelo de jóvenes figuras
El partido llega marcado por dos nombres propios:
Estêvão, de Chelsea, segundo jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de Champions (18 años, 215 días).
Lookman, de Atalanta, suma goles en cinco de sus últimos ocho duelos europeos.
Chelsea es un reto superior a los rivales previos del nigeriano, por lo que su desempeño será uno de los focos del encuentro.
Otros partidos de la jornada
- Kairat Almaty vs Olympiacos
- AS Monaco vs Galatasaray
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
- Tottenham vs Slavia Prague
- Union St.-Gilloise vs Marseille
Una jornada completa con repercusiones directas en la clasificación final antes de los cruces.
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