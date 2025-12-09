Champions League: lo imperdible de la Jornada 6

La última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025 llega con duelos decisivos, tendencias históricas y rachas que podrían romperse.

Equipos como Real Madrid, Inter, Liverpool, Barcelona y Bayern enfrentan partidos clave que definirán su posición rumbo a las rondas eliminatorias.

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: antecedentes que pesan

Barcelona recibe a Eintracht Frankfurt con un historial que favorece a los blaugranas, pero con números recientes que despiertan dudas.

Lewandowski, viejo verdugo del Eintracht con 16 goles en 24 partidos en su etapa en Bundesliga, es la principal amenaza del Barça.

Barcelona ha ganado 16 de sus últimos 20 partidos en casa ante equipos alemanes.

Sin embargo, en esta Champions solo tiene dos victorias en sus últimos ocho duelos, además de dos empates y cuatro derrotas.

El único antecedente europeo entre ambos favorece al Eintracht: empate 1-1 en Alemania y triunfo 2-3 en Barcelona en la Europa League 2021/22.

Barcelona está obligado a reencontrar su mejor versión en un duelo que no admite relajaciones.