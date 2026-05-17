Retiran urgentemente champiñones enoki por riesgo de contaminación con listeria

FDA retira champiñones enoki

Detectan posible contaminación bacteriana

Alertan sobre riesgo sanitario La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de varias bolsas de champiñones enoki debido a una posible contaminación con la bacteria listeria monocytogenes. La alerta afecta a productos distribuidos en distintos estados del país. Según los avisos publicados por la FDA, las muestras analizadas dieron positivo a la presencia de la bacteria. El retiro involucra específicamente a dos marcas de champiñones enoki comercializadas en bolsas de 150 gramos. Los productos afectados son las setas enoki IQ con el código “UI775”.

También fueron retiradas las setas enoki HH Fresh Trading identificadas con el código “4711498860002”. Las autoridades sanitarias pidieron a los consumidores no ingerir estos productos. Además, recomendaron devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso completo. Productos fueron distribuidos en Florida y Texas Enoki mushrooms recalled for potential listeria contamination

https://t.co/qhrerG4NVi — Knox News (@knoxnews) May 17, 2026



Segun USATODAY, la FDA informó que los champiñones enoki de la marca HH Fresh Trading fueron vendidos exclusivamente a través de mayoristas locales en Florida y Texas. Hasta el momento, las autoridades no detallaron cuántos productos fueron distribuidos ni si existen reportes de personas afectadas. Sin embargo, el retiro se realizó luego de que pruebas de laboratorio detectaran la presencia de listeria monocytogenes en muestras de los productos. La bacteria puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos y representa un riesgo importante para ciertos grupos de personas. TE PUEDE INTERESAR: Senado de Estados Unidos frena millones destinados al polémico salón de Donald Trump

Las autoridades sanitarias reiteraron que los consumidores deben revisar cuidadosamente los códigos de los productos retirados. La recomendación principal es evitar consumir los champiñones afectados. También solicitaron desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos. El retiro se suma a otras alertas alimentarias emitidas recientemente por contaminación bacteriana en distintos productos vendidos en Estados Unidos. La listeria puede provocar síntomas graves La intoxicación por listeria ocurre tras consumir alimentos contaminados con la bacteria listeria monocytogenes.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta infección puede ser especialmente peligrosa para adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados y mujeres embarazadas. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre y dolores musculares. También pueden aparecer dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión y pérdida del equilibrio. Los CDC advierten además sobre posibles convulsiones y síntomas gastrointestinales como diarrea. En casos graves, la infección puede provocar complicaciones severas durante el embarazo.

Entre ellas figuran aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infecciones potencialmente mortales en recién nacidos. Las autoridades sanitarias también señalan que la listeria puede causar la muerte en casos severos. Autoridades piden atención médica ante síntomas Los CDC recomiendan buscar atención médica si una persona presenta síntomas similares a los de la gripe tras consumir alimentos posiblemente contaminados. La advertencia aplica especialmente para personas consideradas de mayor riesgo. Según las autoridades, los síntomas pueden aparecer dentro de los dos meses posteriores al consumo del alimento contaminado.