Centro Kennedy retira el nombre de Donald Trump tras una orden emitida por un juez federal
Publicado el12/06/2026 a las 15:47
- Retiran nombre de Trump
- Juez ordena el cambio
- Junta apela la decisión
El Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada de su edificio en Washington, en cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba revertir el cambio realizado por la actual dirección de la institución.
La medida se produce después de que un juez determinara que la junta directiva del centro no tenía autoridad para modificar la denominación oficial del recinto cultural.
La decisión judicial reabre la controversia sobre la gestión del Centro Kennedy desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y vuelve a situar en el centro del debate la autonomía de una de las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos.
Un juez ordenó retirar el nombre de Trump
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Segun EFE, el pasado 29 de mayo, un magistrado resolvió que la junta directiva del Centro Kennedy carecía de facultades para cambiar el nombre de la institución.
Según la resolución, fue el Congreso de Estados Unidos quien estableció oficialmente la denominación del centro y, por tanto, solo el Poder Legislativo tiene capacidad para modificarla.
El juez concedió un plazo de dos semanas para eliminar el nombre de Trump de la fachada del edificio.
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En su fallo, el magistrado señaló que la legislación que creó el centro deja “absolutamente claro” que la institución debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy.
La resolución también indicó que el recinto no puede recibir otra denominación basada en una decisión unilateral de la dirección del organismo.
Como resultado de esa orden judicial, el nombre de Trump fue retirado de la fachada este viernes.
La junta intenta revertir la decisión
Horas antes de que venciera el plazo fijado por la Justicia, la junta directiva del Centro Kennedy presentó un recurso para intentar evitar la retirada del nombre.
La apelación fue presentada la noche del jueves en un intento de frenar la aplicación de la sentencia.
Además del cambio de nombre, la resolución judicial incluyó otra medida relacionada con el funcionamiento de la institución.
El magistrado bloqueó el cierre del Centro Kennedy durante dos años para ejecutar trabajos de remodelación que estaban previstos a partir del próximo 4 de julio.
La junta directiva también recurrió esa parte de la decisión judicial.
Mientras continúan los procedimientos legales, el centro comenzó a cumplir algunas de las exigencias impuestas por el fallo.
La controversia continúa dentro del centro cultural
Como parte de las acciones para acatar la resolución, el Centro Kennedy eliminó el pasado lunes el nombre de Trump de su página web.
Ese movimiento fue considerado el primer paso para cumplir con la orden emitida por el tribunal.
Donald Trump reaccionó con dureza a la decisión judicial conocida hace dos semanas.
El presidente afirmó que el juez “debería avergonzarse de sí mismo”.
También acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural “muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos”.
La polémica en torno al Centro Kennedy se ha intensificado desde febrero de 2025.
Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, el presidente destituyó a los principales directivos de la institución.
Sus puestos fueron ocupados por miembros del Partido Republicano o personas cercanas al movimiento MAGA, siglas de “Hacer Grande a EE.UU. de Nuevo”.
Desde entonces, decenas de artistas cancelaron sus presentaciones en el emblemático teatro de Washington.
Las cancelaciones se produjeron como respuesta a los cambios impulsados en la dirección del centro cultural.
La batalla legal continúa mientras la junta directiva busca revertir las decisiones judiciales relacionadas con el nombre del Centro Kennedy y con los planes de remodelación del recinto.