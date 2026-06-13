Centro Kennedy retira el nombre de Donald Trump tras una orden emitida por un juez federal

Retiran nombre de Trump

Juez ordena el cambio

Junta apela la decisión

El Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada de su edificio en Washington, en cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba revertir el cambio realizado por la actual dirección de la institución.

La medida se produce después de que un juez determinara que la junta directiva del centro no tenía autoridad para modificar la denominación oficial del recinto cultural.

La decisión judicial reabre la controversia sobre la gestión del Centro Kennedy desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y vuelve a situar en el centro del debate la autonomía de una de las instituciones culturales más importantes de Estados Unidos.

Un juez ordenó retirar el nombre de Trump

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Segun EFE, el pasado 29 de mayo, un magistrado resolvió que la junta directiva del Centro Kennedy carecía de facultades para cambiar el nombre de la institución.

Según la resolución, fue el Congreso de Estados Unidos quien estableció oficialmente la denominación del centro y, por tanto, solo el Poder Legislativo tiene capacidad para modificarla.

El juez concedió un plazo de dos semanas para eliminar el nombre de Trump de la fachada del edificio.

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En su fallo, el magistrado señaló que la legislación que creó el centro deja “absolutamente claro” que la institución debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy.

La resolución también indicó que el recinto no puede recibir otra denominación basada en una decisión unilateral de la dirección del organismo.

Como resultado de esa orden judicial, el nombre de Trump fue retirado de la fachada este viernes.