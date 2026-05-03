Cazzu interrumpe su concierto y lanza dardo en vivo: “Una mentirita decís, pero te la perdonamos”
Cazzu lanza dardo a periodista Respuesta a críticas públicas Mensaje directo en concierto El concierto de Cazzu en San José, California, no solo estuvo marcado por la música y la puesta en escena. También se convirtió en escenario de un momento tenso cuando la artista enfrentó en público a un periodista. La presentación se llevó […]
Publicado el03/05/2026 a las 08:29
- Cazzu lanza dardo a periodista
- Respuesta a críticas públicas
- Mensaje directo en concierto
El concierto de Cazzu en San José, California, no solo estuvo marcado por la música y la puesta en escena. También se convirtió en escenario de un momento tenso cuando la artista enfrentó en público a un periodista.
La presentación se llevó a cabo el 30 de abril en el San Jose Civic. En medio del show, la cantante decidió pronunciarse sobre las críticas recientes en torno a su gira “Latinaje Tour”.
Durante semanas, la artista ha sido señalada por la temática de su espectáculo. Algunas opiniones apuntan a que su show es provocador y que aparece “desnuda” en escena.
Cazzu abordó directamente esos comentarios frente a sus seguidores. Lo hizo con ironía y sin ocultar su postura.
“Así somos”: responde a críticas
“Para la gente que me conoce desde hace muy poco… vienen al show y dicen: ‘Dios mío ¿qué es esto?’”, expresó ante el público. La cantante imitó gestos de sorpresa y añadió referencias a “los diablos, los cuernos, desnuda… ¡Oh, my God!”.
Luego remató con una frase que encendió aplausos. “Así somos, ¿no? Así somos”, dijo, defendiendo la identidad estética de su propuesta artística.
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Aunque no mencionó nombres, seguidores interpretaron que el mensaje aludía a comentarios previos de Pati Chapoy. La periodista había cuestionado su imagen en distintas ocasiones.
En abril, Chapoy declaró sobre el video “Un Vals” de Christian Nodal: “No tiene nada qué ver con Cazzu, perdónenme, nada. ¿Saben qué le falta? El diablo que tiene Cazzu”. Meses antes también lamentó que la cantante saliera “media encuerada todo el tiempo” en su espectáculo.
El momento frente a Javier Ceriani
El instante más comentado ocurrió cuando Cazzu detectó entre el público a Javier Ceriani. Cabe mencionar que el presentador había difundido recientemente información sobre un supuesto encuentro con Nodal.
Sin detener el show, la artista lo señaló directamente. “¡Holi, bienvenido! Sos una celebrity por aquí”, lanzó desde el escenario.
Acto seguido soltó la frase que desató reacciones en redes. “Una mentirita decís, pero te la perdonamos”, afirmó.
Lejos de escalar el intercambio, mantuvo un tono irónico. “Una mentirita por ahí dijo, pero ¿quién no dijo una mentira en su vida?”, sentenció antes de continuar con el concierto.
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Polémica que trasciende el escenario
Ceriani es conocido por sus comentarios sobre la relación pasada entre Cazzu y Christian Nodal. También por sus posturas tras el matrimonio del cantante con Ángela Aguilar.
El cruce en vivo volvió a colocar a la artista en el centro del debate mediático. Para sus seguidores, fue una respuesta directa ante versiones que considera inexactas.
El episodio demuestra cómo los escenarios musicales se han convertido en espacios de réplica pública. Allí, artistas y comunicadores pueden coincidir sin intermediarios, según ‘Univisión‘.
Más allá del intercambio, el “Latinaje Tour” continúa su recorrido. Pero en San José quedó claro que Cazzu no evita la confrontación cuando siente que se han dicho “mentiras”.