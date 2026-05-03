Cazzu lanza dardo a periodista

Respuesta a críticas públicas

Mensaje directo en concierto

El concierto de Cazzu en San José, California, no solo estuvo marcado por la música y la puesta en escena. También se convirtió en escenario de un momento tenso cuando la artista enfrentó en público a un periodista.

La presentación se llevó a cabo el 30 de abril en el San Jose Civic. En medio del show, la cantante decidió pronunciarse sobre las críticas recientes en torno a su gira “Latinaje Tour”.

Durante semanas, la artista ha sido señalada por la temática de su espectáculo. Algunas opiniones apuntan a que su show es provocador y que aparece “desnuda” en escena.

Cazzu abordó directamente esos comentarios frente a sus seguidores. Lo hizo con ironía y sin ocultar su postura.

“Así somos”: responde a críticas

“Para la gente que me conoce desde hace muy poco… vienen al show y dicen: ‘Dios mío ¿qué es esto?’”, expresó ante el público. La cantante imitó gestos de sorpresa y añadió referencias a “los diablos, los cuernos, desnuda… ¡Oh, my God!”.