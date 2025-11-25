Venezuela rechaza como “ridícula patraña” la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

Venezuela rechaza designación estadounidense

EE.UU. acusa a altos funcionarios

Tensión aumenta en el Caribe

Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” la decisión de Estados Unidos de designar al supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista, una medida que Washington vincula directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La declaratoria ocurre en un contexto marcado por el despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe.

El fin de semana, seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia estadounidense a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” asociado a estas maniobras.

Cartel de los Soles desata tensión entre Venezuela y EE.UU.

Venezuela tacha de «ridícula» la designación de EE.UU. como terrorista.https://t.co/3Ml82ljzPn — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) November 25, 2025

Estados Unidos había anunciado el 16 de noviembre que clasificaría al supuesto grupo como organización terrorista extranjera, y la medida entró en vigencia este lunes.

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La cancillería venezolana afirmó que rechaza “de manera categórica, firme y absoluta” la designación hecha por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, calificándola como una acción dirigida contra un “inexistente” Cartel de los Soles.

Caracas aseguró que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.