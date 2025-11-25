Venezuela rechaza como “ridícula patraña” la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista
Publicado el25/11/2025 a las 15:04
- Venezuela rechaza designación estadounidense
- EE.UU. acusa a altos funcionarios
- Tensión aumenta en el Caribe
Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” la decisión de Estados Unidos de designar al supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista, una medida que Washington vincula directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
La declaratoria ocurre en un contexto marcado por el despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe.
El fin de semana, seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia estadounidense a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” asociado a estas maniobras.
Cartel de los Soles desata tensión entre Venezuela y EE.UU.
Venezuela tacha de «ridícula» la designación de EE.UU. como terrorista.https://t.co/3Ml82ljzPn
— Diario La Tribuna (@LaTribunahn) November 25, 2025
Estados Unidos había anunciado el 16 de noviembre que clasificaría al supuesto grupo como organización terrorista extranjera, y la medida entró en vigencia este lunes.
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La cancillería venezolana afirmó que rechaza “de manera categórica, firme y absoluta” la designación hecha por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, calificándola como una acción dirigida contra un “inexistente” Cartel de los Soles.
Caracas aseguró que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.
Acusaciones de Washington y críticas desde Caracas
Marco Rubio sostiene que el Cartel de los Soles está dirigido por Maduro y altos funcionarios que, según Washington, han corrompido las principales instituciones venezolanas.
Rubio afirmó que el grupo, junto con otras organizaciones ya designadas como terroristas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, sería responsable de violencia en el hemisferio y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren, en cambio, a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.
Estados Unidos incluye en sus listas de terrorismo a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y recientemente a pandillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico en México y Colombia.
Diosdado Cabello, ministro de Interior, afirmó que en Washington “todos los días se inventan una pendejada distinta”, sin mencionar directamente la nueva medida.
Cabello anunció una movilización para el martes en defensa de la “soberanía” y la “independencia”, y aseguró que Venezuela se mantiene en “resistencia activa prolongada”.
El ministro insistió en que el país debe “superar esas cosas”, mantener el trabajo y prepararse “para el tiempo que sea, para lo que sea”.
Implicaciones de la declaratoria y tensiones en aumento
Venezuela rechaza la «patraña» de EEUU, que designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista – Yahoo Noticias https://t.co/PYXG69mHrA
— El Observador Del Pueblo (@ElObservadorD13) November 24, 2025
Expertos consideran que la designación abre a Washington nuevas posibilidades, tanto militares como de sanciones, para incrementar la presión sobre Maduro.
Estados Unidos sostiene que su despliegue militar busca detener el tráfico de drogas hacia su territorio.
Caracas asegura que, en realidad, el objetivo es derrocar al presidente Maduro y apropiarse de las reservas petroleras venezolanas.
Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas que Washington acusa de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, según cifras citadas por AFP.
El gobierno venezolano califica estos bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales”.
Estados Unidos no ha proporcionado evidencia de que las personas atacadas fueran narcotraficantes.
Advertencia aérea en medio de maniobras militares
La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió el viernes a las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano “extremar la precaución”.
La agencia justificó la advertencia en el “empeoramiento de la situación de seguridad” y el “aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.