Carrick será DT Manchester United por dos años más
El Manchester United avanza en las negociaciones para que Michael Carrick se convierta en entrenador permanente del equipo. El club ya discute un contrato de dos años. El anuncio oficial podría llegar en los próximos días. El United busca estabilidad tras meses de cambios y ve en Carrick una opción para consolidar su proyecto deportivo. […]
Publicado el15/05/2026 a las 11:35
El Manchester United avanza en las negociaciones para que Michael Carrick se convierta en entrenador permanente del equipo. El club ya discute un contrato de dos años.
El anuncio oficial podría llegar en los próximos días.
El United busca estabilidad tras meses de cambios y ve en Carrick una opción para consolidar su proyecto deportivo.
Carrick es la principal opción del club
El exjugador del United se ha convertido en el favorito para asumir el cargo de forma definitiva.
Su nombre tomó fuerza tras la salida de Ruben Amorim, quien fue destituido en enero.
Negocian un contrato a largo plazo
Las conversaciones apuntan a un acuerdo por dos años, con opción a una temporada adicional.
Los representantes del técnico ya sostuvieron reuniones con el club durante la semana.
Su rendimiento respalda la decisión
Carrick ha dirigido 15 partidos como entrenador interino, con 10 victorias en ese periodo.
Los resultados han sido clave para que el equipo regrese a puestos de Champions League.
El anuncio podría ser inmediato
El club no descarta hacer oficial el nombramiento antes del partido contra Nottingham Forest.
Todo dependerá del avance de las negociaciones en las próximas horas.
El cierre de temporada que será decisivo
El United jugará su último partido en casa este fin de semana y cerrará la campaña ante Brighton.
Carrick podría dirigirse a los aficionados tras el encuentro en Old Trafford.
El Manchester United definirá en breve el futuro del banquillo, con Carrick cada vez más cerca de ser confirmado como entrenador.
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