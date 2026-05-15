Carrick será DT Manchester United por dos años más

El Manchester United avanza en las negociaciones para que Michael Carrick se convierta en entrenador permanente del equipo. El club ya discute un contrato de dos años.

El anuncio oficial podría llegar en los próximos días.

El United busca estabilidad tras meses de cambios y ve en Carrick una opción para consolidar su proyecto deportivo.

Carrick es la principal opción del club

El exjugador del United se ha convertido en el favorito para asumir el cargo de forma definitiva.

Su nombre tomó fuerza tras la salida de Ruben Amorim, quien fue destituido en enero.