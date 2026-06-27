“Me duele el alma”: Carolina Sandoval lanza emotivo llamado tras tragedia en Venezuela

Carolina Sandoval tras terremotos

Dolor por Venezuela

Llamado a colaborar

La presentadora Carolina Sandoval expresó su dolor por la situación que vive Venezuela tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio.

Desde Madrid, donde se encuentra actualmente, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de emoción y solidaridad hacia su país natal.

En una publicación acompañada de la bandera venezolana, dejó claro que, pese a la distancia, su conexión con la tragedia es profunda.

“Venezuela, no puedo sacarte de mi mente… No puedo decirles otra cosa que no sea que mi cuerpo está en un lugar y la mente, allá… Mis redes son de ustedes”, escribió.

Un mensaje que refleja angustia y conexión

La comunicadora también reforzó su sentir en la descripción de su publicación, donde resumió su estado emocional con una frase breve pero contundente.

“Venezuela, me duele el alma”, expresó, evidenciando el impacto que las imágenes y reportes han tenido en quienes están fuera del país.

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Su mensaje se suma al sentimiento de miles de venezolanos en el exterior que siguen de cerca la emergencia y buscan formas de ayudar.

Las redes sociales se han convertido en un canal clave para visibilizar la crisis y conectar a personas que intentan apoyar desde distintos lugares.