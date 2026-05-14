Carlos transforma su imagen

Hieloterapia gana popularidad

Creó negocio junto esposa 👉Roller facial frío para desinflamar el rostro Carlos Calderón demostró que una crisis puede convertirse en una oportunidad. En una entrevista exclusiva para MundoNow realizada por el periodista Alonso Bañuelas, el conductor habló sobre cómo, luego de su salida de Univisión, decidió reinventarse lejos de los foros de televisión y encontró un nuevo camino junto a su esposa Vanessa Lyon. Ambos apostaron por el bienestar, la belleza y el emprendimiento familiar con Gelato for Your Face, una marca inspirada en la hieloterapia y en el poder del frío para cuidar la piel. El presentador aseguró que todo comenzó de manera inesperada, cuando ambos coincidieron en que querían iniciar algo propio en medio de un momento complicado a nivel profesional.

Su despido de Univisión abrió la puerta a una nueva etapa Carlos Calderón recordó que el proyecto surgió cuando tenía tiempo libre tras quedarse sin trabajo. En lugar de enfocarse en lo negativo, decidió aprovechar la situación para construir algo nuevo junto a su pareja. «Un día mi mujer me dijo que quería emprender y yo le dije que yo también porque casualmente estaba libre. Ella hacía hieloterapia y se nos ocurrió inventar un gel congelable que es muy limpio, orgánico y sin químicos». La idea tomó fuerza rápidamente y pasó de ser un experimento casero a convertirse en una empresa formal. El conductor explicó que el proceso no fue sencillo, pero sí emocionante porque toda la familia participó desde el inicio.

👉 Puedes probar Ácido hialurónico para una piel más hidratada El inicio parecía una escena improvisada Carlos compartió una de las anécdotas que más recuerda sobre el nacimiento de su marca. Según contó, llegaron a un laboratorio en Miami cargando hieleras y llevando a su hijo pequeño en carriola mientras trataban de convencer a expertos sobre su idea. «Fuimos como familia mexicana a un laboratorio en Miami con nuestro hijo en la carriola y hieleras, parecía que le llevaba tacos al señor. Le presentamos la idea al dueño, se lo probó y no lo podía creer; nos ayudó a desarrollarlo». El conductor explicó que ese momento marcó el comienzo de una etapa completamente distinta en su vida.

Ya no solo se trataba de aparecer frente a las cámaras, sino de aprender sobre negocios, fórmulas, mercadotecnia y producción. 👉Los mejores productos naturales para mantenerte saludable AQUI! El hielo como secreto de bienestar Carlos Calderón aseguró que la hieloterapia se convirtió en una herramienta importante para sentirse y verse mejor. Según explicó, el frío ayuda a desinflamar el rostro, mejorar la circulación y darle un aspecto más fresco a la piel. «Una fórmula que es una mascarilla congelada que te hidrata y tonifica la piel».

El conductor destacó que el producto no utiliza químicos agresivos y que busca ofrecer una experiencia más natural. Además, explicó que la fórmula incluye ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera, oxígeno líquido, plátano, piña, café y pepino. La intención, según contó, es que las personas no solo vean cambios estéticos, sino que también conviertan el cuidado personal en un momento de bienestar diario. 👉Colágeno para apoyar la elasticidad de la piel Aprender desde cero fue parte del reto Carlos confesó que emprender lo obligó a salir completamente de su zona de confort. Pasó de los estudios de televisión a involucrarse en temas que jamás imaginó dominar. «Fuimos como familia mexicana a un laboratorio en Miami con nuestro hijo en la carriola y hieleras… Tuvimos que aprender de marketing, optimización web, impuestos e incluso ingeniería industrial. Cada obstáculo nos enseñó que la clave es nunca darse por vencido». El conductor dejó claro que el éxito del proyecto no llegó de inmediato, pero que cada error les permitió crecer como empresarios y como familia.

👉Ácido hialurónico para una piel más hidratada La adversidad terminó convirtiéndose en motivación Más allá del aspecto económico, Carlos Calderón aseguró que Gelato for Your Face terminó siendo una experiencia transformadora. El proyecto le permitió reencontrarse consigo mismo y descubrir nuevas habilidades fuera de la televisión. «Perdí un trabajo, pero gané tiempo para crear mis propios proyectos. Todo se volvió un acto de amor… sigo con Gelato for Your Face e invirtiendo».

Actualmente, el conductor celebra no solo el crecimiento de la marca, sino también el hecho de haber encontrado estabilidad emocional y profesional después de uno de los momentos más difíciles de su carrera. Para Carlos Calderón, el “poder del hielo” terminó siendo mucho más que un tratamiento facial. Se convirtió en el símbolo de una nueva oportunidad de vida. 👉Aloe vera + VC para refrescar e hidratar ¿Qué dice la ciencia sobre la hieloterapia? La hieloterapia no solo se convirtió en tendencia en redes sociales. Diversos especialistas en dermatología y medicina estética han estudiado cómo el frío puede generar efectos temporales positivos en la piel y en el bienestar físico. Para Carlos Calderón, este método fue clave en la creación de Gelato for Your Face, un producto que combina frío con ingredientes naturales para potencializar el cuidado facial. «Diseñamos un gel fresco y revitalizante a partir de ingredientes orgánicos como ácido hialurónico, aloe vera, oxígeno líquido y agua destilada, complementado con el poder de la naturaleza a través de plátano, piña, café y pepino».

Los beneficios más conocidos del frío en la piel Reduce la inflamación El frío ayuda a desinflamar zonas del rostro, especialmente debajo de los ojos o después de noches con poco descanso. Mejora la circulación Expertos explican que las bajas temperaturas estimulan el flujo sanguíneo cuando la piel vuelve a calentarse, generando un aspecto más luminoso. Efecto tensor temporal

Muchas personas utilizan hielo antes del maquillaje porque puede ayudar a que la piel luzca más firme y tonificada durante algunas horas. Sensación de frescura inmediata La hieloterapia puede ayudar a disminuir la sensación de cansancio facial y aportar un efecto revitalizante. Ayuda a cerrar temporalmente los poros El frío puede dar una apariencia más uniforme y suave en la piel.

👉Roller facial frío para desinflamar el rostro Lo que han estudiado especialistas La ciencia también ha utilizado tratamientos con frío en otras áreas del bienestar y recuperación física. Clínicas dermatológicas y centros estéticos emplean técnicas similares para: Calmar irritaciones.

Reducir enrojecimiento.

Ayudar después de procedimientos cosméticos.

Relajar músculos y disminuir tensión. Sin embargo, dermatólogos recomiendan que el hielo no se aplique directamente sobre la piel durante largos periodos, ya que podría causar irritación en personas sensibles.