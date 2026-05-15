Regreso triunfal a las mañanas latinas: Carlos Calderón Hoy Día

Resiliencia tras su salida de Univisión.

Arquitecto y exitoso empresario de belleza. La historia de Carlos Calderón es, ante todo, una lección de supervivencia y buena actitud ante la vida. Tras ser una de las caras más visibles de la televisión hispana durante décadas, el conductor mexicano ha demostrado que la verdadera fuerza no reside en evitar la caída, sino en levantarse con más ímpetu. Hoy, como pieza clave del programa «Hoy Día» de Telemundo, Calderón conversó con MundoNow sobre su trayectoria, desde sus días como estudiante de arquitectura en México hasta convertirse en el referente de resiliencia que es actualmente. De los planos de arquitectura al set de Pepsi Pocos saben que la carrera de Carlos no comenzó frente a una cámara por elección, sino por necesidad. Mientras estudiaba arquitectura en la Universidad Iberoamericana, hizo un pacto con su padre para costearse los estudios. «Mi papá quería que yo me fuera a la universidad pública… él me iba a pagar cuatro años y los otros cuatro yo tenía que ver la manera de cómo me las arreglaba», recordó el conductor.

Su entrada al modelaje fue accidental. Tras llevar un catálogo de fotos propias a una agencia para ofrecer sus servicios como fotógrafo, terminó saliendo con un contrato de modelo por cinco años. Su primer gran momento llegó con un comercial de Pepsi para un concierto de Shakira, donde su papel inicial era ser un simple extra. “En el guión que me dieron decía ‘zapato’. Mi papel… era que en el escenario se subía alguien y lo bajaban los de seguridad, pero solo se veía su zapato… le gustó tanto al director que acabó siendo el principal de ese comercial”, relató entre risas. El salto a Estados Unidos y la competencia con Cristina La transición al mercado estadounidense ocurrió cuando un productor lo invitó a Los Ángeles para conducir un programa de parejas en Telemundo, que irónicamente competía con el gigante del rating de la época. “Yo hasta la fecha no sé nada de rating… pero sí sabía que le estábamos quitando puntos a Cristina y me llamó la atención porque un día vimos que Cristina estaba haciendo un show de parejas como para hacernos competencia a nosotros”, explicó Carlos.

Tras pasar por programas legendarios como «Lente Loco» y ser reportero en «Primer Impacto», Calderón aterrizó en «El Gordo y la Flaca», donde su curiosidad lo llevó a aprender cada aspecto técnico de la televisión. “Mi primera entrevista fue con Thalía; a mí nunca me impresionaban los artistas porque a mí me impresionan los arquitectos… me encantó conocer la mente creativa de artistas de la música y en eso se me fueron como cinco o seis años hasta que aprendí de todo”, señaló. La resiliencia ante el adiós de Despierta América Uno de los momentos más comentados de su carrera fue su salida de Univisión tras años de éxito en «Despierta América». Para muchos sería el fin, pero para Carlos fue el inicio de una etapa de diversificación profesional y crecimiento personal. “Emocionalmente es duro y si te siembras en la tristeza un poco, sufres, pero ya lo había pasado antes. Mi mente buscó una salida y en ese proceso hice cosas que nunca había hecho antes”, confesó.

Durante ese tiempo fuera del aire, Carlos no se quedó de brazos cruzados. Retomó su pasión por la arquitectura, diseñando y remodelando casas, y fundó junto a su esposa Vanessa Lyon la empresa Gelato for Your Face. “Creamos una fórmula que es una mascarilla congelada que te hidrata y tonifica la piel. Fuimos como familia mexicana a un laboratorio en Miami con nuestro hijo en la carriola y hieleras… le presentamos la idea al dueño y no lo podía creer”, detalló sobre su faceta como emprendedor. El regreso triunfal de Carlos Calderón Hoy Día Además de la televisión, Calderón triunfa como arquitecto y empresario. La vida le dio la razón a su esfuerzo cuando, al terminar su contrato de retención con su anterior cadena, Telemundo lo llamó para integrarse a sus filas. Su regreso ha sido un éxito rotundo, logrando hitos en audiencia.

“Llegamos a ser el número uno en ratings, ganándole a Despierta América varias veces… Ahora estoy de conductor de un programa que amo, somos el único programa en cualquier idioma que tiene crecimiento de audiencia”, afirmó con orgullo. Superando el escándalo y priorizando la familia: Carlos Calderón Hoy Día Carlos también abordó con madurez cómo enfrentó las crisis personales y los rumores mediáticos que rodearon su relación con Vanessa Lyon. Su postura fue el silencio y la fe en la verdad. “Cuando se abren las puertas del infierno, salen todos los demonios… Mi consejo es sencillo: si tú sabes la verdad, no tienes que decir nada. La mentira se cae sola”, aseguró. Para él, lo más importante fue proteger su núcleo familiar: “Yo soy muy partidario de pelear por la familia y no deshacerla por chismes. Ignoré a los demonios y le hice caso al amor”.