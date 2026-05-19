Carlos Alcaraz se pierde Wimbledon por lesión
Publicado el19/05/2026 a las 09:15
Carlos Alcaraz no estará en Wimbledon 2026.
El propio tenista español confirmó que no participará en la gira de césped debido a la lesión en la muñeca derecha que lo mantiene fuera de las canchas desde abril.
La decisión prolonga su ausencia en uno de los momentos más importantes del calendario.
La baja de Alcaraz impacta directamente en el circuito, especialmente en torneos clave como Wimbledon, donde era uno de los principales favoritos.
Confirma su ausencia en redes sociales
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El tenista anunció que no jugará ni en Queen’s ni en Wimbledon.
Aunque aseguró que su recuperación “va por buen camino”, dejó claro que todavía no está listo para competir.
Se trata de dos torneos especialmente importantes en su carrera.
Lesión lo mantiene fuera desde abril
Alcaraz no compite desde el ATP de Barcelona.
Durante ese torneo sintió molestias en la muñeca derecha que lo obligaron a retirarse.
Desde entonces, ha ido descartando uno a uno los torneos más importantes del calendario.
Se pierde toda la gira de césped
El español ya había renunciado a Madrid, Roma y Roland Garros.
Ahora se suma su ausencia en Queen’s y Wimbledon.
Esto representa uno de los periodos más largos sin competir en su carrera profesional.
Wimbledon, uno de sus torneos favoritos
La baja es especialmente significativa por su historial en césped.
Alcaraz ha sido dos veces campeón de Wimbledon y finalista en otra ocasión reciente.
Su rendimiento en esta superficie ha sido uno de los más destacados del circuito.
Regreso apunta a la gira estadounidense
El objetivo ahora es volver en la gira norteamericana.
Torneos como Canadá, Cincinnati y el US Open aparecen como posibles escenarios para su regreso.
Todo dependerá de la evolución de su recuperación.
Impacto en el ranking mundial
La ausencia tendrá consecuencias en la clasificación.
El español perderá puntos importantes al no defender títulos y finales.
Esto podría ampliar la distancia con el líder del ranking.
Prioridad: recuperación total
El equipo de Alcaraz ha optado por no arriesgar.
La prioridad es evitar una recaída en una zona sensible para los tenistas.
El objetivo es volver en plenitud y sin comprometer su futuro deportivo.
El regreso de Alcaraz dependerá de su evolución física, con la mira puesta en la segunda mitad de la temporada.