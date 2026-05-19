Carlos Alcaraz se pierde Wimbledon por lesión

Carlos Alcaraz no estará en Wimbledon 2026.

El propio tenista español confirmó que no participará en la gira de césped debido a la lesión en la muñeca derecha que lo mantiene fuera de las canchas desde abril.

La decisión prolonga su ausencia en uno de los momentos más importantes del calendario.

La baja de Alcaraz impacta directamente en el circuito, especialmente en torneos clave como Wimbledon, donde era uno de los principales favoritos.

Confirma su ausencia en redes sociales

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El tenista anunció que no jugará ni en Queen’s ni en Wimbledon.

Aunque aseguró que su recuperación “va por buen camino”, dejó claro que todavía no está listo para competir.