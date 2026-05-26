ICE desata polémica tras bloquear acceso de gobernadora a cárcel migratoria

ICE niega acceso oficial

Detenidos mantienen huelga hambre

Crecen críticas contra ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) negó este lunes el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark.

La decisión ocurre en medio de crecientes protestas y denuncias sobre las condiciones dentro de la cárcel migratoria.

Más de 300 detenidos iniciaron una huelga de hambre desde el pasado viernes para denunciar presunto hacinamiento y falta de atención médica.

El caso aumenta la presión sobre ICE y sobre la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Las protestas también vuelven a poner bajo escrutinio las condiciones dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Gobernadora cuestiona negativa de ICE

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) niega el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a una cárcel migratoria de ese estado, en donde los detenidos se mantienen en huelga de hambre.https://t.co/BMe4vufG1h — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 26, 2026



Segun la agencia EFE, Mikie Sherrill informó en un comunicado que las autoridades rechazaron su solicitud para ingresar al centro Delaney Hall.

La demócrata afirmó que la decisión genera “serios interrogantes sobre qué es lo que intentan ocultar a la vista del público”.

Sherrill se convirtió en la primera gobernadora en funciones de Nueva Jersey que intenta entrar a las instalaciones del centro de detención.

La cárcel enfrenta denuncias relacionadas con hacinamiento, condiciones insalubres y falta de atención médica para los detenidos.

La gobernadora acudió al lugar acompañada por otros legisladores demócratas del estado.

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Entre ellos estuvieron el senador Andy Kim y los representantes Rob Menendez Jr., Nellie Pou y LaMonica McIver.

Sherrill sostuvo reuniones con familiares de inmigrantes detenidos y defensores de derechos humanos que se manifestaban afuera del centro.

“Lo que escuché de ellos fue desgarrador”, expresó la gobernadora.

La demócrata aseguró que continuará exigiendo rendición de cuentas y pidió el cierre del centro de detención.