ICE desata polémica tras bloquear acceso de gobernadora a cárcel migratoria
Publicado el25/05/2026 a las 16:41
- ICE niega acceso oficial
- Detenidos mantienen huelga hambre
- Crecen críticas contra ICE
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) negó este lunes el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark.
La decisión ocurre en medio de crecientes protestas y denuncias sobre las condiciones dentro de la cárcel migratoria.
Más de 300 detenidos iniciaron una huelga de hambre desde el pasado viernes para denunciar presunto hacinamiento y falta de atención médica.
El caso aumenta la presión sobre ICE y sobre la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Las protestas también vuelven a poner bajo escrutinio las condiciones dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Gobernadora cuestiona negativa de ICE
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) niega el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, a una cárcel migratoria de ese estado, en donde los detenidos se mantienen en huelga de hambre.https://t.co/BMe4vufG1h
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 26, 2026
Segun la agencia EFE, Mikie Sherrill informó en un comunicado que las autoridades rechazaron su solicitud para ingresar al centro Delaney Hall.
La demócrata afirmó que la decisión genera “serios interrogantes sobre qué es lo que intentan ocultar a la vista del público”.
Sherrill se convirtió en la primera gobernadora en funciones de Nueva Jersey que intenta entrar a las instalaciones del centro de detención.
La cárcel enfrenta denuncias relacionadas con hacinamiento, condiciones insalubres y falta de atención médica para los detenidos.
La gobernadora acudió al lugar acompañada por otros legisladores demócratas del estado.
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Entre ellos estuvieron el senador Andy Kim y los representantes Rob Menendez Jr., Nellie Pou y LaMonica McIver.
Sherrill sostuvo reuniones con familiares de inmigrantes detenidos y defensores de derechos humanos que se manifestaban afuera del centro.
“Lo que escuché de ellos fue desgarrador”, expresó la gobernadora.
La demócrata aseguró que continuará exigiendo rendición de cuentas y pidió el cierre del centro de detención.
Huelga de hambre y protestas aumentan tensión
I went to Delaney Hall after reports of unsafe and unconstitutional conditions inside, and what I heard from families and advocates was heartbreaking. The people being held there are fathers, mothers, sons, and daughters who deserve to be treated with dignity.⁰⁰My request to… pic.twitter.com/gQiqPyBBfB
— Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 25, 2026
Desde el viernes pasado, más de 300 inmigrantes detenidos iniciaron una huelga de hambre.
El objetivo de la protesta es llamar la atención sobre las condiciones dentro de Delaney Hall.
Las manifestaciones también se han extendido a las afueras de las instalaciones.
Las protestas del fin de semana derivaron en enfrentamientos con autoridades federales.
Según el reporte, agentes realizaron varios arrestos durante las movilizaciones.
El centro ha sido objeto de críticas desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por Trump.
Las denuncias apuntan principalmente a la sobrepoblación dentro de la cárcel migratoria.
“Las personas que se encuentran dentro de Delaney Hall son padres y madres, hijos e hijas, y miembros de nuestra comunidad”, afirmó Sherrill.
“En Nueva Jersey, creemos en el estado de derecho y en que toda persona merece que se le trate con una dignidad básica”, añadió.
Muertes bajo custodia aumentan presión sobre ICE
La situación en Delaney Hall ocurre mientras aumentan las críticas contra ICE por las muertes registradas bajo custodia.
Según el reporte, al menos 17 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE en lo que va del año.
Además, una investigación reciente de CNN reveló que casi 50 detenidos han fallecido desde que Trump asumió nuevamente la presidencia.
La cifra representa el número más alto de muertes en centros de detención migratoria en al menos dos décadas.
Las denuncias sobre condiciones deficientes y sobrepoblación han aumentado junto con la expansión de las políticas de deportación.
El caso de Delaney Hall se suma a la creciente presión política y social sobre el sistema de detención migratoria estadounidense.