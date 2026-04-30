Canadá tiene problemas con Irán antes del Mundial

Una situación inesperada marcó la previa del Congreso de la FIFA en Vancouver. Autoridades canadienses negaron la entrada a dirigentes del futbol iraní, aunque el caso ya está siendo revisado.

El incidente ocurre a semanas del Mundial 2026 y podría generar tensiones diplomáticas en el entorno del futbol internacional.

Funcionarios iraníes fueron rechazados en el aeropuerto

El hecho ocurrió en Canadá antes del inicio del Congreso de la FIFA.

Entre los afectados se encuentra Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

También otros dos funcionarios fueron impedidos de ingresar al país.