Canadá tiene problemas con Irán antes del Mundial
Una situación inesperada marcó la previa del Congreso de la FIFA en Vancouver. Autoridades canadienses negaron la entrada a dirigentes del futbol iraní, aunque el caso ya está siendo revisado. El incidente ocurre a semanas del Mundial 2026 y podría generar tensiones diplomáticas en el entorno del futbol internacional. Funcionarios iraníes fueron rechazados en el […]
Publicado el29/04/2026 a las 21:52
Una situación inesperada marcó la previa del Congreso de la FIFA en Vancouver. Autoridades canadienses negaron la entrada a dirigentes del futbol iraní, aunque el caso ya está siendo revisado.
El incidente ocurre a semanas del Mundial 2026 y podría generar tensiones diplomáticas en el entorno del futbol internacional.
Funcionarios iraníes fueron rechazados en el aeropuerto
El hecho ocurrió en Canadá antes del inicio del Congreso de la FIFA.
Entre los afectados se encuentra Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol.
También otros dos funcionarios fueron impedidos de ingresar al país.
Gobierno canadiense reconoce un error
La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que la negativa fue “involuntaria”.
Indicó que la decisión no estuvo bajo su supervisión directa.
El caso fue remitido a las autoridades de inmigración para su revisión.
Posibles vínculos influyeron en la decisión
Reportes indican que la medida podría estar relacionada con supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica.
Esta organización está considerada como entidad terrorista en Canadá.
El gobierno reiteró que personas relacionadas con ese grupo no son admisibles en el país.
La visa habría sido aprobada previamente
Según versiones difundidas, el dirigente iraní sí contaba con visa.
Sin embargo, esta habría sido revocada al momento de su llegada.
Las autoridades canadienses no han detallado públicamente el motivo específico del cambio.
Congreso de la FIFA se desarrolla en Vancouver
El evento reúne a representantes de las federaciones afiliadas al organismo.
Se esperaba la participación de delegaciones de los 211 miembros de la FIFA.
El incidente ocurre en un contexto clave previo al Mundial 2026.
FIFA no se ha pronunciado
Hasta el momento, el organismo no ha emitido una postura oficial.
Tampoco se ha confirmado el estatus final de la delegación iraní.
La situación sigue en evaluación.
Se espera que las autoridades canadienses revisen el caso y definan si los funcionarios iraníes podrán participar en el Congreso.
El episodio podría tener repercusiones en la organización previa al Mundial 2026.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos