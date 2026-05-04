Mayo rompe esquemas: calor extremo dispara alertas en Seattle y Portland
Calor extremo en Seattle Alertas activadas en Portland Riesgo sanitario por temperaturas El noroeste del Pacífico enfrenta un episodio de calor inusual para comienzos de mayo, con temperaturas que amenazan con romper récords históricos. Una zona de alta presión se ha instalado sobre la región, impulsando un ascenso térmico poco común en esta etapa de […]
Publicado el04/05/2026 a las 09:57
- Calor extremo en Seattle
- Alertas activadas en Portland
- Riesgo sanitario por temperaturas
El noroeste del Pacífico enfrenta un episodio de calor inusual para comienzos de mayo, con temperaturas que amenazan con romper récords históricos.
Una zona de alta presión se ha instalado sobre la región, impulsando un ascenso térmico poco común en esta etapa de la primavera.
Desde Seattle hasta Portland, los termómetros se dispararán entre 20 y 25 grados por encima del promedio habitual.
En algunas áreas, las máximas podrían alcanzar los 35 grados Celsius, niveles más propios del verano avanzado que del inicio de mayo.
Seattle y Portland bajo calor récord
El domingo se perfila como el día más crítico, con valores que podrían establecer nuevas marcas en ambas ciudades.
En Seattle, se esperan temperaturas cercanas a los 80 grados Fahrenheit, cifra elevada para esta época del año.
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Portland, por su parte, podría superar los 90 grados Fahrenheit, intensificando la sensación de bochorno en zonas urbanas.
En sectores metropolitanos de la llamada Ciudad de las Rosas, el termómetro podría incluso rebasar los 95 grados.
Alertas por altas temperaturas
Ante este panorama, se han emitido avisos por calor en distintas áreas del entorno urbano de Portland.
Las autoridades advierten que el episodio es inusual no solo por la intensidad, sino por su anticipación en el calendario.
Más allá de las cifras, la preocupación se centra en el impacto sobre la salud pública.
El Centro de Pronósticos de FOX señaló que “tener este tipo de calor tan temprano en la temporada significa que el cuerpo de la mayoría de las personas aún no está acostumbrado”.
Riesgos para la salud
Esa falta de adaptación incrementa la probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor, incluso con temperaturas que en pleno verano podrían parecer manejables.
El organismo advirtió que estas condiciones pueden elevar el riesgo de agotamiento o golpes de calor en personas vulnerables.
La combinación de altas temperaturas y una población no aclimatada obliga a extremar precauciones, especialmente en exteriores.
Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada durante las horas más calurosas del día.
Alivio a la vista
Pese a la intensidad del episodio, los meteorólogos anticipan que será de corta duración.
Se prevé que entre el lunes y el martes las temperaturas desciendan y se acerquen nuevamente a los promedios estacionales.
Este alivio permitirá a la región retomar condiciones más acordes con la primavera.
Sin embargo, el evento deja en evidencia cómo patrones atmosféricos poco habituales pueden alterar de forma abrupta el inicio de la temporada cálida en el noroeste del país, detalló ‘Fox Weather‘.