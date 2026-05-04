Mayo rompe esquemas: calor extremo dispara alertas en Seattle y Portland

Calor extremo en Seattle

Alertas activadas en Portland

Riesgo sanitario por temperaturas

El noroeste del Pacífico enfrenta un episodio de calor inusual para comienzos de mayo, con temperaturas que amenazan con romper récords históricos.

Una zona de alta presión se ha instalado sobre la región, impulsando un ascenso térmico poco común en esta etapa de la primavera.

Desde Seattle hasta Portland, los termómetros se dispararán entre 20 y 25 grados por encima del promedio habitual.

En algunas áreas, las máximas podrían alcanzar los 35 grados Celsius, niveles más propios del verano avanzado que del inicio de mayo.

Seattle y Portland bajo calor récord

El domingo se perfila como el día más crítico, con valores que podrían establecer nuevas marcas en ambas ciudades.