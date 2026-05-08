Cadillac sacude la F1 con “Dream Team” viral

Cadillac encendió las redes sociales tras publicar una imagen que propone una alineación estelar para su llegada a la Fórmula 1.

La escudería utilizó un popular referente cultural para presentar a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus posibles pilotos.

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos.

El movimiento posiciona a Cadillac como una marca que busca impacto mediático desde antes de competir oficialmente.

Una campaña inspirada en cultura pop

La escudería utilizó una referencia de la película El diablo viste a la moda para acompañar su publicación.