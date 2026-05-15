Cadillac apuesta por Checo y Bottas: ¿llegan en mejor momento?

Cadillac eligió a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en la Fórmula 1 en 2026, apostando por la experiencia en una temporada clave para el crecimiento del equipo.

Ambos llegan con trayectorias consolidadas, pero con el reto de construir desde cero.

El rendimiento de Cadillac en su primer año dependerá en gran parte de qué tan bien sus pilotos puedan desarrollar el auto.

Checo y Bottas, experiencia para un proyecto nuevo

Entre ambos suman más de 500 Grandes Premios disputados. Esa trayectoria fue clave para su elección.

El equipo buscaba pilotos con conocimiento técnico y capacidad de adaptación.