Cadillac apuesta por Checo y Bottas: ¿llegan en mejor momento?
Cadillac eligió a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en la Fórmula 1 en 2026, apostando por la experiencia en una temporada clave para el crecimiento del equipo. Ambos llegan con trayectorias consolidadas, pero con el reto de construir desde cero. El rendimiento de Cadillac en su primer año […]
Publicado el15/05/2026 a las 14:45
Cadillac eligió a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en la Fórmula 1 en 2026, apostando por la experiencia en una temporada clave para el crecimiento del equipo.
Ambos llegan con trayectorias consolidadas, pero con el reto de construir desde cero.
El rendimiento de Cadillac en su primer año dependerá en gran parte de qué tan bien sus pilotos puedan desarrollar el auto.
Checo y Bottas, experiencia para un proyecto nuevo
Entre ambos suman más de 500 Grandes Premios disputados. Esa trayectoria fue clave para su elección.
El equipo buscaba pilotos con conocimiento técnico y capacidad de adaptación.
Cadillac valora su capacidad para desarrollar el auto
Desde la dirección destacan que ambos entienden cómo mejorar el rendimiento del monoplaza.
Su enfoque no está solo en competir, sino en hacer crecer al equipo paso a paso.
La paciencia, el factor diferencial
El CEO del equipo resaltó que saben cuándo presionar y cuándo dar margen al desarrollo.
Esa lectura del proceso es vista como fundamental para un equipo debutante.
¿Quién llega mejor al reto?
Checo Pérez aporta peso mediático y experiencia en equipos competitivos recientes.
Valtteri Bottas, por su parte, suma consistencia y conocimiento tras años en estructuras de alto nivel.
Ambos llegan en una etapa madura de sus carreras.
Un objetivo claro: sumar puntos en 2026
Cadillac no apunta de inmediato a pelear por podios, sino a consolidarse.
El objetivo es lograr puntos en la segunda mitad de la temporada.
El rendimiento del auto MAC-26 marcará si la experiencia de Pérez y Bottas es suficiente para acelerar el crecimiento del equipo.