Buscan al hijo de líder criminal por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

Prófugo por feminicidio de influencer.

Detienen a líder criminal ‘R1’.

Nexos con el Cartel Jalisco.

¿Quién mató a Valeria Márquez? El hijo del ‘R1’ bajo la lupa de la justicia. México busca intensamente a Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, como el presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en conferencia de prensa que el sospechoso mantenía una relación sentimental con la víctima y la había amenazado en repetidas ocasiones antes del crimen.

“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘el R1‘, que cometan el feminicidio”, declaró explícitamente García Harfuch, al confirmar que el presunto agresor sigue libre pero plenamente localizado por las autoridades mexicanas.

La joven creadora de contenido, de 23 años, fue trágicamente asesinada el pasado 13 de mayo de 2025 dentro de su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

¿Quién mató a Valeria Márquez? La captura que abrió una nueva línea de investigación

Además del asesinato de Carlos Manzo «El R1», también ordeno ejecutar a su nuera la Influencer Valeria Márquez en su estudio de Zapopan por una pelea, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/QKNhClmK9U pic.twitter.com/E7feW0cUkf — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) July 31, 2026

La pieza clave para avanzar en este caso ocurrió este jueves con la captura de Ramón Ángel ‘N’ durante un fuerte operativo federal coordinado en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

De acuerdo con los reportes de la agencia EFE, las fuerzas federales fueron atacadas con armas de fuego por los criminales, desatando un enfrentamiento en el que murió un colaborador cercano del capo identificado como Sergio Antonio Vela Salazar, alias ‘El Tohui’.

Álvarez Ayala es plenamente identificado por las autoridades federales como el principal dirigente de ‘Los Rs’, una peligrosa facción armada que se encuentra directamente vinculada a la estructura del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación de la fiscalía apunta a que el líder criminal atendió directamente la solicitud de su hijo Francisco para ordenar y coordinar el ataque armado en contra de la creadora de contenido en Zapopan.