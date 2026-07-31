Buscan al hijo de líder criminal por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez
Publicado el31/07/2026 a las 13:42
- Prófugo por feminicidio de influencer.
- Detienen a líder criminal ‘R1’.
- Nexos con el Cartel Jalisco.
¿Quién mató a Valeria Márquez? El hijo del ‘R1’ bajo la lupa de la justicia. México busca intensamente a Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, como el presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en conferencia de prensa que el sospechoso mantenía una relación sentimental con la víctima y la había amenazado en repetidas ocasiones antes del crimen.
“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘el R1‘, que cometan el feminicidio”, declaró explícitamente García Harfuch, al confirmar que el presunto agresor sigue libre pero plenamente localizado por las autoridades mexicanas.
La joven creadora de contenido, de 23 años, fue trágicamente asesinada el pasado 13 de mayo de 2025 dentro de su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.
¿Quién mató a Valeria Márquez? La captura que abrió una nueva línea de investigación
Además del asesinato de Carlos Manzo «El R1», también ordeno ejecutar a su nuera la Influencer Valeria Márquez en su estudio de Zapopan por una pelea, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/QKNhClmK9U pic.twitter.com/E7feW0cUkf
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) July 31, 2026
La pieza clave para avanzar en este caso ocurrió este jueves con la captura de Ramón Ángel ‘N’ durante un fuerte operativo federal coordinado en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.
De acuerdo con los reportes de la agencia EFE, las fuerzas federales fueron atacadas con armas de fuego por los criminales, desatando un enfrentamiento en el que murió un colaborador cercano del capo identificado como Sergio Antonio Vela Salazar, alias ‘El Tohui’.
Álvarez Ayala es plenamente identificado por las autoridades federales como el principal dirigente de ‘Los Rs’, una peligrosa facción armada que se encuentra directamente vinculada a la estructura del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La investigación de la fiscalía apunta a que el líder criminal atendió directamente la solicitud de su hijo Francisco para ordenar y coordinar el ataque armado en contra de la creadora de contenido en Zapopan.
El historial criminal de la facción ‘Los Rs’
El Asesinato de Valeria Márquez y El CJNG (Parte 5)
El 20 de mayo, un periódico hondureño llamado TuNota publicó un artículo que abordaba las versiones de que Valeria habría tenido una relación con otro integrante del CJNG, identificado como Francisco Álvarez Solorio.
Álvarez… pic.twitter.com/KrrcwArmIq
— HEARST (@HEARST_BB) October 5, 2025
Las autoridades detallaron que este grupo delictivo operaba rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos y mantenía el control de extorsiones e impuestos ilegales a productores de limón y aguacate en diversas regiones del estado de Michoacán.
Álvarez Ayala cuenta con un largo historial en el crimen organizado, iniciando en el Cartel de Los Valencia para luego unirse a Los Cuinis, convirtiéndose en una pieza clave del brazo armado que dio origen definitivo al CJNG.
Además de este expediente por violencia de género, a ‘El R1’ se le adjudica la autoría intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, una indagatoria alterna en la que ya se registran 31 personas detenidas.
El Gobierno de México precisó que los indicios recolectados tras su arresto han sido integrados formalmente a la carpeta de investigación, mientras la fiscalía robustece las pruebas para presentar a ambos implicados ante un juez penal.
VINCULAN A HIJO DEL «R1» CON EL F3M1NIC1D10 DE LA INFLUENCER VALERIA MÁRQUEZ
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la conferencia matutina de este viernes que Ramón Ángel «N», alias «R1», presunto líder del Cártel Jalisco Nueva… pic.twitter.com/T4yHBXENjP
— México Ahora (@AhoraMex) July 31, 2026