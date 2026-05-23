Policía golpea repetidamente a estudiante durante arresto en escuela de California

Familia denuncia brutalidad policial

Estudiante golpeado durante arresto

Video genera indignación pública

Un estudiante de la secundaria Fairfield recibió una golpiza por parte de una agente de policía durante un arresto ocurrido tras una riña dentro del campus escolar en Fairfield, California.

El Departamento de Policía de Fairfield informó que dos estudiantes fueron arrestados por causar disturbios y resistirse al arresto después de una pelea registrada el pasado miércoles.

Según el informe policial, la riña comenzó alrededor de las 12:30 de la tarde.

Las autoridades indicaron que un agente de seguridad acudió inicialmente para atender una pelea masiva dentro de la escuela.

El reporte señala que durante el altercado un estudiante se enfrentó a un funcionario escolar que intentaba detener la trifulca.

Policía difundió video del arresto

On May 20, 2026, at Fairfield High School, Officer Bianca Brown allegedly used excessive force against student Maurice Williams. According to his father, the officer: •Ran up and grabbed Maurice by the hair

•Slammed him to the ground •Punched him in the face multiple times… pic.twitter.com/HAKTT8n0qB — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) May 22, 2026



Segun Heraldo De Mexico, el Departamento de Policía aseguró que el estudiante intentó sacar algo de su mochila.

Posteriormente, un agente confiscó la mochila y acompañó al joven a la oficina de la secundaria.

Mientras tanto, el agente de seguridad pidió apoyo adicional para controlar al resto de los estudiantes involucrados en la pelea.

Las autoridades señalaron que una agente de policía intentó detener a un segundo estudiante.

Según el informe, el joven presuntamente agredió al oficial durante el intento de arresto.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran mezcla para panqueques en EEUU por peligroso error en etiquetado

La policía afirmó que el estudiante fue derribado al suelo para ser esposado.

El reporte agrega que el joven se cubrió el rostro con las manos mientras permanecía en el piso.

La agente utilizó lo que el Departamento describió como “técnicas de distracción” para controlar la situación.

El video difundido por la policía muestra a la oficial golpeando al estudiante al menos cinco veces en el rostro.

Las imágenes provocaron fuertes críticas de familiares del menor.