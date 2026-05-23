Policía golpea repetidamente a estudiante durante arresto en escuela de California
Publicado el23/05/2026 a las 10:56
- Familia denuncia brutalidad policial
- Estudiante golpeado durante arresto
- Video genera indignación pública
Un estudiante de la secundaria Fairfield recibió una golpiza por parte de una agente de policía durante un arresto ocurrido tras una riña dentro del campus escolar en Fairfield, California.
El Departamento de Policía de Fairfield informó que dos estudiantes fueron arrestados por causar disturbios y resistirse al arresto después de una pelea registrada el pasado miércoles.
Según el informe policial, la riña comenzó alrededor de las 12:30 de la tarde.
Las autoridades indicaron que un agente de seguridad acudió inicialmente para atender una pelea masiva dentro de la escuela.
El reporte señala que durante el altercado un estudiante se enfrentó a un funcionario escolar que intentaba detener la trifulca.
Policía difundió video del arresto
On May 20, 2026, at Fairfield High School, Officer Bianca Brown allegedly used excessive force against student Maurice Williams.
According to his father, the officer:
•Ran up and grabbed Maurice by the hair
•Slammed him to the ground
•Punched him in the face multiple times… pic.twitter.com/HAKTT8n0qB
— LASHY BILLS (@LASHYBILLS) May 22, 2026
Segun Heraldo De Mexico, el Departamento de Policía aseguró que el estudiante intentó sacar algo de su mochila.
Posteriormente, un agente confiscó la mochila y acompañó al joven a la oficina de la secundaria.
Mientras tanto, el agente de seguridad pidió apoyo adicional para controlar al resto de los estudiantes involucrados en la pelea.
Las autoridades señalaron que una agente de policía intentó detener a un segundo estudiante.
Según el informe, el joven presuntamente agredió al oficial durante el intento de arresto.
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La policía afirmó que el estudiante fue derribado al suelo para ser esposado.
El reporte agrega que el joven se cubrió el rostro con las manos mientras permanecía en el piso.
La agente utilizó lo que el Departamento describió como “técnicas de distracción” para controlar la situación.
El video difundido por la policía muestra a la oficial golpeando al estudiante al menos cinco veces en el rostro.
Las imágenes provocaron fuertes críticas de familiares del menor.
Familiares denuncian brutalidad policial
Maurice Williams fue identificado por sus familiares como el estudiante golpeado durante el arresto.
Ruthie F., abuela del joven, aseguró que fue doloroso ver cómo golpeaban a su nieto “como un perro”.
También describió a Williams como un joven cariñoso y buen atleta.
Sequoia Williams, madrastra del estudiante, afirmó que ningún padre debería observar cómo tratan así a un ser querido.
Rhamesha Stevenson, madre del menor, criticó que algunos medios intentaran retratar a su hijo como un “matón armado”.
“Es un niño”, declaró.
Shakita Brown, tía de Williams, aseguró que el joven temió por su vida durante el arresto.
Los familiares también lamentaron que el estudiante fuera presentado bajo estereotipos relacionados con jóvenes negros “criminales”.
Policía mantiene investigación abierta
El Departamento de Policía de Fairfield confirmó que ninguno de los agentes involucrados fue suspendido tras el incidente.
Dan Marshall, jefe de policía de Fairfield, informó que la agente captada en el video fue reasignada temporalmente a otra área.
Marshall indicó que las autoridades revisarán los resultados de la investigación antes de decidir si aplicarán medidas disciplinarias.
Hasta ahora, la policía no informó sobre posibles sanciones.
El caso continúa generando reacciones tras la difusión de las imágenes del arresto dentro de la secundaria.
La investigación permanece abierta mientras familiares del estudiante cuestionan el nivel de fuerza utilizado durante la detención.