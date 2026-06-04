Brunson se viste de héroe y pone a Knicks arriba en las Finales

Jalen Brunson volvió del vestidor para cambiar el rumbo del partido.

El base lideró a los New York Knicks con 30 puntos en el Juego 1 de las Finales de la NBA, donde su equipo derrotó 105-95 a los San Antonio Spurs como visitante.

La victoria no solo rompe la localía de los Spurs, también confirma a Brunson como el líder absoluto de unos Knicks que sueñan con su primer título desde 1972.

Regreso clave tras salir lesionado

El inicio no fue sencillo para Brunson.

El jugador tuvo que ir al vestidor en el primer periodo por molestias físicas, incluyendo dolencias en el tobillo y la rodilla tras una caída, lo que encendió las alarmas para Nueva York.

Sin embargo, regresó a la duela y cambió el partido.

Liderazgo en los momentos decisivos