Brunson se viste de héroe y pone a Knicks arriba en las Finales
Publicado el04/06/2026 a las 02:40
Jalen Brunson volvió del vestidor para cambiar el rumbo del partido.
El base lideró a los New York Knicks con 30 puntos en el Juego 1 de las Finales de la NBA, donde su equipo derrotó 105-95 a los San Antonio Spurs como visitante.
La victoria no solo rompe la localía de los Spurs, también confirma a Brunson como el líder absoluto de unos Knicks que sueñan con su primer título desde 1972.
Regreso clave tras salir lesionado
El inicio no fue sencillo para Brunson.
El jugador tuvo que ir al vestidor en el primer periodo por molestias físicas, incluyendo dolencias en el tobillo y la rodilla tras una caída, lo que encendió las alarmas para Nueva York.
Sin embargo, regresó a la duela y cambió el partido.
Liderazgo en los momentos decisivos
Brunson no solo volvió, dominó.
Terminó con 30 puntos en 36 minutos, pero lo más importante fue su impacto en el último cuarto, donde lideró la ofensiva en los minutos más importantes.
Su actuación incluyó un triple clave que devolvió la ventaja a los Knicks cuando el juego estaba en su punto más crítico.
Knicks remontan y rompen racha histórica
El equipo neoyorquino tuvo que reaccionar.
Llegaron a estar abajo por 14 puntos, pero lograron remontar y cerrar el partido con una racha de 11-0 para asegurar el triunfo.
Además, rompieron una marca histórica: los Spurs nunca habían perdido un Juego 1 de Finales en su historia (6-0 previo a este partido).
Una racha que ilusiona a Nueva York
Los Knicks viven un momento imparable.
Con este triunfo, suman 12 victorias consecutivas en playoffs, igualando una de las rachas más largas en una sola postemporada.
El equipo también ha ganado siete partidos seguidos como visitante por doble dígito, reforzando su candidatura al título.
El Juego 2 se disputará nuevamente en San Antonio, donde los Knicks buscarán ampliar la ventaja y acercarse a un campeonato que no consiguen desde hace más de cinco décadas.
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