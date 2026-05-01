Britney Spears enfrenta cargos

Posible acuerdo judicial

Audiencia fijada en mayo

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol.

La fiscalía del condado de Ventura presentó un cargo por delito menor relacionado con manejo en estado de ebriedad.

El caso fue dado a conocer luego de que se confirmara la acusación ante el tribunal correspondiente.

La cantante, famosa por temas como “Toxic”, deberá responder legalmente en las próximas semanas.

Detención nocturna en California

El arresto ocurrió el 4 de marzo alrededor de las 9:30 de la noche en el condado de Ventura, California.