Britney Spears enfrenta cargos por DUI y podría evitar la cárcel con un acuerdo
Britney Spears enfrenta cargos Posible acuerdo judicial Audiencia fijada en mayo Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol. La fiscalía del condado de Ventura presentó un cargo por delito menor relacionado con manejo en estado de ebriedad. El caso fue […]
Publicado el01/05/2026 a las 12:41
- Britney Spears enfrenta cargos
- Posible acuerdo judicial
- Audiencia fijada en mayo
Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol.
La fiscalía del condado de Ventura presentó un cargo por delito menor relacionado con manejo en estado de ebriedad.
El caso fue dado a conocer luego de que se confirmara la acusación ante el tribunal correspondiente.
La cantante, famosa por temas como “Toxic”, deberá responder legalmente en las próximas semanas.
Detención nocturna en California
El arresto ocurrió el 4 de marzo alrededor de las 9:30 de la noche en el condado de Ventura, California.
De acuerdo con registros de la oficina del sheriff, fue fichada tras la detención.
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Spears permaneció bajo custodia hasta la mañana siguiente, cuando recuperó su libertad.
La liberación se produjo aproximadamente a las 6:00 a.m. del 5 de marzo.
Posible acuerdo para evitar prisión
Autoridades citadas por Entertainment Weekly señalaron que la cantante podría recibir una oferta de acuerdo.
Debido a que no cuenta con antecedentes por este tipo de delito y no hubo personas lesionadas, la fiscalía contempla una salida alternativa.
El acuerdo consistiría en declararse culpable por conducción temeraria bajo influencia de alcohol o drogas.
Esto le permitiría evitar una sentencia de cárcel.
Condiciones del acuerdo propuesto
En caso de aceptar la propuesta, Spears tendría que cumplir 12 meses de libertad condicional.
También debería completar un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol.
Además, tendría que cubrir multas y tasas establecidas por las autoridades estatales.
El objetivo del acuerdo sería cerrar el caso sin un proceso judicial prolongado.
Próxima comparecencia ante el tribunal
La artista tiene previsto presentarse ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura el 4 de mayo a las 9:00 a.m.
Ese día se definirá el rumbo inmediato del procedimiento legal.
Tras conocerse la noticia del arresto, un portavoz de la cantante se pronunció públicamente.
El representante describió lo ocurrido como “lamentable e inexcusable”.
Audiencia judicial en espera
“Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida”, agregó.
El portavoz también expresó: “Ojalá reciba la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento“.
Días antes, el mismo equipo confirmó que Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación.
Ahora, la atención está puesta en la audiencia judicial que definirá si el caso se resuelve con un acuerdo o continúa en los tribunales, según ‘El Universal‘.