Bombazo: Copa América 2028 apunta a USA con México incluido
Publicado el02/12/2025 a las 13:01
La Copa América 2028 podría vivir un nuevo capítulo lejos de Sudamérica.
Según fuentes consultadas por The Athletic, la Conmebol y la Concacaf mantienen negociaciones activas para que el torneo vuelva a disputarse en Estados Unidos, lo que incluiría la participación de selecciones de Concacaf como México y el USMNT.
De concretarse, sería un movimiento histórico que reforzaría la creciente presencia del país norteamericano como epicentro del futbol internacional.
Estados Unidos repetiría como sede, ahora acompañado por México
La edición 2024 marcó un precedente: 10 equipos de Conmebol y seis de Concacaf convivieron en un mismo torneo disputado en suelo estadounidense.
Ahora, esa fórmula podría repetirse en 2028, nuevamente con México y otras selecciones del área, como Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica, tal como ocurrió en la edición más reciente.
De cerrarse el acuerdo, esta sería la tercera vez que la Copa América se organiza en Estados Unidos tras las ediciones de 2016 y 2024, consolidando un patrón que transforma por completo la geografía tradicional del torneo.
Entre 2016 y 2028, tres de cinco ediciones habrían salido de Sudamérica.
El calendario olímpico obliga a mover fichas
Un punto clave en las negociaciones es el calendario deportivo internacional. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comienzan el 14 de julio, por lo que la Copa América debería disputarse antes para evitar cualquier cruce de fechas.
La intención de Conmebol y Concacaf es ajustar el torneo para que las selecciones —incluidas las invitadas del área norteamericana— puedan competir sin afectar su planificación ni la de los clubes. Este aspecto ha sido central en las conversaciones, ya que mover la Copa América implica coordinar ventanas internacionales, ligas locales y compromisos comerciales.
Estados Unidos, epicentro del futbol mundial
El posible acuerdo convertiría a Estados Unidos en un anfitrión dominante en el futbol internacional. En menos de una década, el país habría albergado:
- Copa América 2016
- Copa América 2024
- Mundial 2026 (junto a México y Canadá)
- Copa América 2028
Y aspira a recibir la Copa Mundial Femenina 2031 junto a México, Jamaica y Costa Rica
El movimiento refuerza la estrategia conjunta entre Conmebol y Concacaf para expandir audiencias, generar mayores ingresos y fortalecer la competencia entre regiones.
La presencia de México, uno de los mercados más grandes del continente, añade un ingrediente decisivo en las negociaciones.
Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO