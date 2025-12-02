Bombazo: Copa América 2028 apunta a USA con México incluido

La Copa América 2028 podría vivir un nuevo capítulo lejos de Sudamérica.

Según fuentes consultadas por The Athletic, la Conmebol y la Concacaf mantienen negociaciones activas para que el torneo vuelva a disputarse en Estados Unidos, lo que incluiría la participación de selecciones de Concacaf como México y el USMNT.

De concretarse, sería un movimiento histórico que reforzaría la creciente presencia del país norteamericano como epicentro del futbol internacional.

Estados Unidos repetiría como sede, ahora acompañado por México

La edición 2024 marcó un precedente: 10 equipos de Conmebol y seis de Concacaf convivieron en un mismo torneo disputado en suelo estadounidense.

Ahora, esa fórmula podría repetirse en 2028, nuevamente con México y otras selecciones del área, como Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica, tal como ocurrió en la edición más reciente.

De cerrarse el acuerdo, esta sería la tercera vez que la Copa América se organiza en Estados Unidos tras las ediciones de 2016 y 2024, consolidando un patrón que transforma por completo la geografía tradicional del torneo.

Entre 2016 y 2028, tres de cinco ediciones habrían salido de Sudamérica.

El calendario olímpico obliga a mover fichas