Boca vence con autoridad a River y clasifica a la Copa Libertadores

Con una actuación contundente y un ambiente electrizante en La Bombonera, Boca Juniors derrotó 2-0 a River Plate en el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, asegurando su clasificación a la Copa Libertadores 2026 después de dos años de ausencia. Los goles de Exequiel “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel sellaron una victoria que tuvo aroma a revancha y sabor a fiesta. Un primer tiempo perfecto: Zeballos abrió el camino Desde el inicio, Boca mostró una intensidad abrumadora. Bajo la dirección de Claudio Úbeda, el Xeneize presionó alto, dominó la posesión y ahogó la salida de River, que nunca logró asentarse en el partido. El primer gol llegó al minuto 45, cuando Exequiel Zeballos, la gran figura de la noche, aprovechó una asistencia precisa de Leandro Paredes para definir cruzado ante Franco Armani.

La Bombonera explotó en euforia mientras los hinchas entonaban el clásico “Dale Bo”. El gol fue un premio al dominio azul y oro, que ya había avisado con llegadas de Milton Giménez y Merentiel, y un castigo para un River desordenado que perdió a Maximiliano Meza por lesión en la primera media hora. Merentiel liquidó el Superclásico en el complemento Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boca Juniors (@bocajrs) En la segunda mitad, el guion no cambió. Boca mantuvo el control del ritmo y la intensidad, y apenas comenzado el complemento amplió la ventaja. Al minuto 47, Miguel Merentiel definió con categoría dentro del área tras una jugada colectiva impecable, decretando el 2-0 que sería definitivo. El delantero uruguayo volvió a marcarle a River, confirmando su idilio con los clásicos y dedicando el gol a la hinchada: “Esta gente está enferma, lo deja todo. Feliz por convertirle otro gol a River; este equipo se merece estar en la Libertadores”, declaró Merentiel tras el encuentro.

Boca incluso pudo aumentar la diferencia, pero Milton Giménez falló dos claras frente al arco y un penal fue anulado a instancias del VAR por falta previa. Zeballos, la figura y el alma del Xeneize El “Changuito” Zeballos fue elegido figura del partido, no solo por su gol, sino también por su desequilibrio constante y su conexión con la tribuna. El joven delantero, emocionado tras el pitazo final, expresó: “Feliz por el equipo, los planes de Dios son perfectos. Hay que tener paciencia y seguir trabajando”. Su gran presente, sumado al liderazgo de Paredes, fue clave para que Boca recuperara identidad futbolística y confianza.

River, sin reacción y lleno de frustración Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate) El equipo de Marcelo Gallardo lució irreconocible: sin claridad, sin volumen de juego y con una defensa frágil que sufrió todo el partido.

Borja, Driussi y Salah no lograron generar peligro, mientras que Armani evitó una goleada mayor con varias intervenciones decisivas. River terminó con siete amonestados y su quinta derrota del torneo, lo que lo deja comprometido en la lucha por clasificar a los playoffs de la Zona B. Boca celebra, clasifica y se ilusiona Con esta victoria, Boca Juniors alcanzó los 26 puntos y recuperó el liderato de la Zona A, asegurando su boleto a los playoffs y a la próxima Copa Libertadores 2026. El equipo de Úbeda mostró solidez, carácter y un juego colectivo que hace soñar nuevamente a la mitad más uno del país. Por su parte, River se mantiene con 21 puntos, en la quinta posición de la Zona B, y deberá recomponer su rumbo si quiere mantener sus aspiraciones internacionales.