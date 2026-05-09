Bielorrusia vuelve a competir con bandera rumbo a LA 2028
El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó las restricciones a los atletas de Bielorrusia, permitiendo su participación bajo bandera e himno nacional en competencias internacionales. La medida marca un cambio importante de cara al ciclo olímpico. La decisión impacta directamente en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El levantamiento del veto redefine […]
Publicado el08/05/2026 a las 20:57
El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó las restricciones a los atletas de Bielorrusia, permitiendo su participación bajo bandera e himno nacional en competencias internacionales. La medida marca un cambio importante de cara al ciclo olímpico.
La decisión impacta directamente en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El levantamiento del veto redefine el escenario deportivo internacional y abre la puerta al regreso pleno de Bielorrusia.
El COI elimina restricciones a Bielorrusia
Ver esta publicación en Instagram
La Junta Ejecutiva del COI dejó de recomendar limitaciones para los atletas bielorrusos en competiciones organizadas por federaciones internacionales.
Esto implica que podrán competir nuevamente representando oficialmente a su país en eventos deportivos.
La medida aplica rumbo a Los Ángeles 2028
Ver esta publicación en Instagram
El cambio se produce en un momento clave, previo a los procesos de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028.
También tendrá efecto en otras competencias, como los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud del mismo año.
Se revierte una decisión tomada en 2022
Las restricciones levantadas estaban vigentes desde 2022 y 2023, cuando se impusieron condiciones especiales de participación.
El COI decidió eliminar esas medidas, incluyendo las relacionadas con protección y regulación de atletas.
Rusia sigue bajo sanciones deportivas
A diferencia de Bielorrusia, Rusia mantiene las restricciones del COI. Sus atletas solo podrán competir bajo bandera neutral.
La decisión responde a factores relacionados con el contexto internacional y el sistema antidopaje.
El escenario deportivo cambia rumbo a los Juegos
La reincorporación de Bielorrusia modifica el panorama competitivo en diversas disciplinas.
El regreso oficial del país añade nuevos elementos en la preparación hacia los próximos eventos olímpicos.
Las federaciones internacionales deberán ajustar sus procesos de clasificación, mientras Bielorrusia retoma su participación completa en el camino a Los Ángeles 2028.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos