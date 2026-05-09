Bielorrusia vuelve a competir con bandera rumbo a LA 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó las restricciones a los atletas de Bielorrusia, permitiendo su participación bajo bandera e himno nacional en competencias internacionales. La medida marca un cambio importante de cara al ciclo olímpico.

La decisión impacta directamente en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El levantamiento del veto redefine el escenario deportivo internacional y abre la puerta al regreso pleno de Bielorrusia.

El COI elimina restricciones a Bielorrusia

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La Junta Ejecutiva del COI dejó de recomendar limitaciones para los atletas bielorrusos en competiciones organizadas por federaciones internacionales.

Esto implica que podrán competir nuevamente representando oficialmente a su país en eventos deportivos.

La medida aplica rumbo a Los Ángeles 2028

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El cambio se produce en un momento clave, previo a los procesos de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028.

También tendrá efecto en otras competencias, como los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud del mismo año.