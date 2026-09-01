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Mourinho vuelve al Clásico: ya hay fecha para el Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid ya tiene fecha y hora. José Mourinho volverá a disputar un Clásico en el Camp Nou ante el equipo de Hansi Flick.
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Mourinho vuelve al Clásico: ya hay fecha para el Barcelona vs Real Madrid
Foto: EFE

Publicado el01/09/2026 a las 09:18

El primer Clásico de José Mourinho desde su regreso al Real Madrid ya tiene fecha y hora. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas de España en el Spotify Camp Nou.

En Estados Unidos comenzará a las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT, mientras que en México será a la 1:00 p.m.

Mourinho vuelve a enfrentarse al Barcelona

Foto: EFE

El técnico portugués protagonizó algunos de los Clásicos más intensos de los últimos años durante su primera etapa en el Madrid, entre 2010 y 2013, cuando tuvo como gran rival al Barcelona de Pep Guardiola.

Ahora Mourinho regresa para medirse al equipo de Hansi Flick, que ha dominado recientemente el enfrentamiento: el Barça ha ganado seis de los últimos siete partidos oficiales contra el Madrid.

Barcelona y Real Madrid arrancan con todo

Real Madrid vs Málaga
Foto: EFE

Los dos gigantes comenzaron LaLiga con tres victorias. Barcelona suma 12 goles, impulsado por Raphinha y Lamine Yamal, mientras que el Madrid acumula 10.

Kylian Mbappé encabeza el ataque madridista con cuatro tantos, acompañado por un Jude Bellingham que también comenzó la campaña a gran nivel.

Un Clásico que puede pesar en LaLiga

Foto: EFE

El duelo también estrenará la rivalidad entre Mourinho y Flick y podría tener consecuencias importantes en la lucha por el campeonato.

La última visita del Madrid al Camp Nou terminó con victoria 2-0 del Barcelona, resultado que ayudó al conjunto azulgrana a asegurar el título de LaLiga.

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