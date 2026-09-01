Mourinho vuelve al Clásico: ya hay fecha para el Barcelona vs Real Madrid

El primer Clásico de José Mourinho desde su regreso al Real Madrid ya tiene fecha y hora. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre a las 21:00 horas de España en el Spotify Camp Nou.

En Estados Unidos comenzará a las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT, mientras que en México será a la 1:00 p.m.

Mourinho vuelve a enfrentarse al Barcelona

El técnico portugués protagonizó algunos de los Clásicos más intensos de los últimos años durante su primera etapa en el Madrid, entre 2010 y 2013, cuando tuvo como gran rival al Barcelona de Pep Guardiola.

Ahora Mourinho regresa para medirse al equipo de Hansi Flick, que ha dominado recientemente el enfrentamiento: el Barça ha ganado seis de los últimos siete partidos oficiales contra el Madrid.

Barcelona y Real Madrid arrancan con todo

Los dos gigantes comenzaron LaLiga con tres victorias. Barcelona suma 12 goles, impulsado por Raphinha y Lamine Yamal, mientras que el Madrid acumula 10.

Kylian Mbappé encabeza el ataque madridista con cuatro tantos, acompañado por un Jude Bellingham que también comenzó la campaña a gran nivel.