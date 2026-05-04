Barcelona puede ganar LaLiga 2026 ante Real Madrid
Barcelona está a un paso de consagrarse campeón de LaLiga 2025-26 y podría lograrlo en el escenario más simbólico: el Clásico frente al Real Madrid. El equipo azulgrana llega con amplia ventaja y tiene el título prácticamente asegurado. El duelo del próximo domingo en el Camp Nou se perfila como decisivo para definir la temporada. […]
Publicado el04/05/2026 a las 09:02
Barcelona está a un paso de consagrarse campeón de LaLiga 2025-26 y podría lograrlo en el escenario más simbólico: el Clásico frente al Real Madrid. El equipo azulgrana llega con amplia ventaja y tiene el título prácticamente asegurado.
El duelo del próximo domingo en el Camp Nou se perfila como decisivo para definir la temporada.
El Barcelona podría coronarse ante su máximo rival, un escenario inédito que elevaría el impacto deportivo y mediático del título.
Barcelona depende de sí mismo para ser campeón
Con una ventaja de once puntos sobre el Real Madrid y solo cuatro jornadas por disputar, el conjunto dirigido por Hansi Flick tiene el control total de la definición del campeonato.
Un empate en el Clásico será suficiente para asegurar el título, lo que deja al Barcelona en una posición cómoda de cara al partido más esperado del calendario.
El Clásico puede definir el título de LaLiga
El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo a las 3 p.m. ET. Este partido no solo representa el orgullo entre ambos clubes, sino que podría definir al campeón.
De conseguir el resultado necesario, el Barcelona celebraría el campeonato en casa y ante su histórico rival, algo que no ha ocurrido anteriormente.
Real Madrid necesita ganar para seguir con vida
El panorama para el Real Madrid es mucho más complicado. El equipo merengue está obligado a ganar para evitar que el Barcelona se corone en ese mismo partido.
Una victoria blanca reduciría la diferencia en la tabla y aplazaría la definición del campeonato, aunque el margen seguiría siendo favorable para los azulgranas.
El margen sigue siendo favorable al Barça incluso perdiendo
Incluso en el escenario de una derrota en el Clásico, el Barcelona mantendría una ventaja de ocho puntos con nueve por disputarse.
Este contexto deja claro que el título está prácticamente en manos del conjunto culé, que ha construido una ventaja sólida a lo largo de la temporada.
El Clásico definirá si el Barcelona celebra de inmediato o si la lucha se extiende algunas jornadas más, aunque todo apunta a una consagración inminente del equipo blaugrana.
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