Barcelona puede ganar LaLiga 2026 ante Real Madrid

Barcelona está a un paso de consagrarse campeón de LaLiga 2025-26 y podría lograrlo en el escenario más simbólico: el Clásico frente al Real Madrid. El equipo azulgrana llega con amplia ventaja y tiene el título prácticamente asegurado.

El duelo del próximo domingo en el Camp Nou se perfila como decisivo para definir la temporada.

El Barcelona podría coronarse ante su máximo rival, un escenario inédito que elevaría el impacto deportivo y mediático del título.

Barcelona depende de sí mismo para ser campeón

Con una ventaja de once puntos sobre el Real Madrid y solo cuatro jornadas por disputar, el conjunto dirigido por Hansi Flick tiene el control total de la definición del campeonato.

Un empate en el Clásico será suficiente para asegurar el título, lo que deja al Barcelona en una posición cómoda de cara al partido más esperado del calendario.