Barcelona campeón de LaLiga tras vencer al Real Madrid

El FC Barcelona se proclamó campeón de LaLiga 2026 tras derrotar 2-0 al Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou.

El equipo blaugrana resolvió el partido desde el inicio y aseguró el título con autoridad.

El resultado confirma su dominio en la temporada.

El triunfo no solo define el campeonato, sino que consolida la superioridad del Barcelona sobre su máximo rival.

Barcelona define el partido en los primeros minutos

El equipo catalán tomó ventaja rápidamente con goles de Marcus Rashford al minuto 9 y Ferran Torres al 18.