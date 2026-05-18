Barcelona blinda a Flick hasta 2028

El Barcelona aseguró la continuidad de Hansi Flick al confirmar su renovación hasta el final de la temporada 2027/28, en una decisión que refuerza la estabilidad del proyecto deportivo tras una etapa exitosa.

El técnico alemán, que llegó al club en 2023, ha sido clave en los recientes logros del equipo y ahora extenderá su vínculo por varias temporadas más.

La renovación de Flick consolida un proyecto ganador en el Barcelona y envía un mensaje claro de continuidad tras los títulos recientes.

Un ciclo respaldado por resultados

Desde su llegada, Flick ha logrado construir un equipo competitivo que se ha traducido en títulos importantes.

El entrenador ha conquistado dos Ligas consecutivas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, consolidando al Barcelona como uno de los equipos más dominantes en el fútbol español.