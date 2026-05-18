Barcelona blinda a Flick hasta 2028
Publicado el18/05/2026 a las 07:18
El Barcelona aseguró la continuidad de Hansi Flick al confirmar su renovación hasta el final de la temporada 2027/28, en una decisión que refuerza la estabilidad del proyecto deportivo tras una etapa exitosa.
El técnico alemán, que llegó al club en 2023, ha sido clave en los recientes logros del equipo y ahora extenderá su vínculo por varias temporadas más.
La renovación de Flick consolida un proyecto ganador en el Barcelona y envía un mensaje claro de continuidad tras los títulos recientes.
Un ciclo respaldado por resultados
Desde su llegada, Flick ha logrado construir un equipo competitivo que se ha traducido en títulos importantes.
El entrenador ha conquistado dos Ligas consecutivas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, consolidando al Barcelona como uno de los equipos más dominantes en el fútbol español.
El último título liguero llegó tras una victoria 2-0 en el Clásico ante el Real Madrid, un hecho histórico para el club.
Un mensaje claro de compromiso
El Barcelona oficializó la renovación mediante un video en el que repasa algunos de los momentos más destacados del técnico en el club.
En ese material aparece una frase del propio Flick que resume su relación con la institución: “Este club me ha cambiado”.
El entrenador también había anticipado su decisión días antes, dejando claro su deseo de continuar en el proyecto.
Un contrato con flexibilidad
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El nuevo acuerdo contempla la permanencia de Flick hasta 2028, aunque incluye condiciones que podrían modificar su duración.
Tanto el club como el entrenador tendrán la posibilidad de revisar el vínculo en su tramo final, lo que deja abierta la puerta a futuras decisiones.
Esta estructura refleja un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad dentro del proyecto.
Objetivos pendientes en Europa
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A pesar de los éxitos en España, Flick dejó claro que aún tiene metas por cumplir con el Barcelona.
Uno de sus principales objetivos es conquistar la Champions League, un título que el club sigue buscando recuperar.
Además, expresó su deseo de dirigir al equipo cuando el estadio esté completamente terminado, lo que añade un componente simbólico a su continuidad.
El último desafío de su carrera
El técnico alemán también reveló que este será el último proyecto de su carrera como entrenador.
Esta decisión le da un peso adicional a su etapa en el Barcelona, ya que buscará cerrar su trayectoria con nuevos logros y consolidando su legado en el club.
El Barcelona seguirá apostando por la continuidad de su proyecto con Flick al mando, con la mirada puesta en Europa y en mantener su dominio a nivel local.
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