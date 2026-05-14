Barcelona analiza acciones legales contra Florentino Pérez
El FC Barcelona evalúa emprender acciones legales tras las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El dirigente acusó al club catalán de corrupción en relación con el caso Negreira. La respuesta del club blaugrana llegó mediante un comunicado oficial. El conflicto escala a nivel institucional y podría trasladarse al terreno legal entre los […]
Publicado el13/05/2026 a las 23:19
El FC Barcelona evalúa emprender acciones legales tras las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
El dirigente acusó al club catalán de corrupción en relación con el caso Negreira.
La respuesta del club blaugrana llegó mediante un comunicado oficial.
El conflicto escala a nivel institucional y podría trasladarse al terreno legal entre los dos clubes más importantes de España.
Barcelona responde a las acusaciones
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El club confirmó que su departamento legal está revisando las declaraciones de Florentino Pérez. La institución analiza los posibles pasos a seguir.
La decisión final se comunicará en los próximos días.
Florentino acusa corrupción en el caso Negreira
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El presidente del Real Madrid aseguró que el Barcelona “enriqueció a los árbitros” y que fue beneficiado en decisiones arbitrales.
Sus declaraciones se enmarcan en el caso Negreira, que investiga pagos a un exdirectivo arbitral.
Real Madrid prepara denuncia ante UEFA
Pérez anunció que presentará un dossier de 500 páginas ante la UEFA. En él busca sustentar las acusaciones contra el club catalán.
El dirigente calificó el caso como uno de gran impacto en el fútbol.
El caso Negreira sigue bajo investigación
La Fiscalía analiza pagos realizados durante varios años a José María Enríquez Negreira. El objetivo sería determinar si existió influencia en el arbitraje.
El Barcelona sostiene que esos pagos correspondían a asesorías técnicas.
El conflicto crece fuera de la cancha
Las declaraciones y la respuesta institucional elevan la tensión entre ambos clubes. La situación podría derivar en un proceso legal.
El caso suma un nuevo capítulo en la rivalidad.
El Barcelona definirá si procede legalmente, mientras el Real Madrid avanza con su intención de llevar el caso ante la UEFA.
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