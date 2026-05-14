Barcelona analiza acciones legales contra Florentino Pérez

El FC Barcelona evalúa emprender acciones legales tras las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

El dirigente acusó al club catalán de corrupción en relación con el caso Negreira.

La respuesta del club blaugrana llegó mediante un comunicado oficial.

El conflicto escala a nivel institucional y podría trasladarse al terreno legal entre los dos clubes más importantes de España.

Barcelona responde a las acusaciones

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El club confirmó que su departamento legal está revisando las declaraciones de Florentino Pérez. La institución analiza los posibles pasos a seguir.

La decisión final se comunicará en los próximos días.