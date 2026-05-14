Autódromo de México será reasfaltado previo al GP 2026 de F1
El Autódromo Hermanos Rodríguez iniciará un proceso de reasfaltado en dos etapas como parte de su preparación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Las obras buscan mantener los estándares exigidos por la Fórmula 1. La renovación es clave para conservar la homologación Grado 1, requisito indispensable para albergar carreras de Fórmula […]
Publicado el13/05/2026 a las 23:19
El Autódromo Hermanos Rodríguez iniciará un proceso de reasfaltado en dos etapas como parte de su preparación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.
Las obras buscan mantener los estándares exigidos por la Fórmula 1.
La renovación es clave para conservar la homologación Grado 1, requisito indispensable para albergar carreras de Fórmula 1.
El reasfaltado será clave para la homologación
El proyecto contempla trabajos en distintos sectores del circuito para asegurar su cumplimiento con los estándares internacionales.
El objetivo principal es mantener la certificación que permite recibir el Gran Premio de México.
La obra se realizará en dos etapas
Los trabajos se dividirán en fases para evaluar el comportamiento de los autos en el trazado actual.
En la primera etapa se intervendrá el tramo de la curva 8 hasta el final de la recta, dejando fuera las primeras curvas del circuito.
Incluye mejoras en pista y zonas clave
El plan contempla la repavimentación de sectores con una nueva capa de asfalto de 6.5 centímetros en el trazado.
También se dará mantenimiento al drenaje, los kerbs y se renovarán áreas importantes como el Pit Building y la zona de paddock.
La inversión supera los 200 millones de pesos
La modernización del circuito contará con una inversión de 202 millones de pesos.
Las obras forman parte de un plan integral para mejorar tanto la pista como las instalaciones operativas del recinto.
Los trabajos buscan estar listos antes del GP
Las obras iniciaron el 11 de mayo y se realizarán de forma intermitente.
El objetivo es concluir las renovaciones antes del Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre.
El circuito será evaluado tras la primera fase para definir posibles ajustes antes de completar el proyecto total.
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