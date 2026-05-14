Autódromo de México será reasfaltado previo al GP 2026 de F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez iniciará un proceso de reasfaltado en dos etapas como parte de su preparación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

Las obras buscan mantener los estándares exigidos por la Fórmula 1.

La renovación es clave para conservar la homologación Grado 1, requisito indispensable para albergar carreras de Fórmula 1.

El reasfaltado será clave para la homologación

El proyecto contempla trabajos en distintos sectores del circuito para asegurar su cumplimiento con los estándares internacionales.

El objetivo principal es mantener la certificación que permite recibir el Gran Premio de México.