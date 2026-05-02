Atlético de Madrid vence al Valencia con goles de debutantes

El Atlético de Madrid se llevó una victoria clave como visitante tras imponerse 0-2 al Valencia en Mestalla, en un partido marcado por la intensidad, la polémica y el protagonismo de jóvenes debutantes.

El triunfo refuerza el momento del Atlético y deja al Valencia en una situación complicada, con dudas defensivas y presión desde la grada.

Atlético golpea en el momento clave

El partido fue parejo durante gran parte del encuentro.

Ambos equipos generaron oportunidades, pero sin efectividad.

El Atlético mostró mayor peligro en ataque desde el primer tiempo.