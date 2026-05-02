Atlético de Madrid vence al Valencia con goles de debutantes
El Atlético de Madrid se llevó una victoria clave como visitante tras imponerse 0-2 al Valencia en Mestalla, en un partido marcado por la intensidad, la polémica y el protagonismo de jóvenes debutantes. El triunfo refuerza el momento del Atlético y deja al Valencia en una situación complicada, con dudas defensivas y presión desde la […]
Publicado el02/05/2026 a las 07:44
El Atlético de Madrid se llevó una victoria clave como visitante tras imponerse 0-2 al Valencia en Mestalla, en un partido marcado por la intensidad, la polémica y el protagonismo de jóvenes debutantes.
El triunfo refuerza el momento del Atlético y deja al Valencia en una situación complicada, con dudas defensivas y presión desde la grada.
Atlético golpea en el momento clave
El partido fue parejo durante gran parte del encuentro.
Ambos equipos generaron oportunidades, pero sin efectividad.
El Atlético mostró mayor peligro en ataque desde el primer tiempo.
El Valencia, pese a tener más posesión inicial, careció de contundencia.
Luque abre el marcador y cambia el partido
El primer gol llegó en la recta final.
Iker Luque, recién ingresado, definió con decisión tras una jugada colectiva.
El joven atacante aprovechó un espacio en el área.
Su gol rompió el equilibrio y desató la presión sobre el Valencia.
Polémica y sentencia del Atlético
El segundo tanto llegó en medio de controversia.
El Valencia reclamó una posible señal del asistente.
El árbitro no detuvo la jugada y el gol fue validado.
Cubo aprovechó un balón largo tras asistencia de Griezmann para marcar el 0-2 definitivo.
Valencia reacciona sin éxito
El equipo local intentó responder en los minutos finales.
Incluso logró marcar, pero el gol fue anulado por falta previa.
Las oportunidades no fueron suficientes para cambiar el resultado.
La frustración creció tanto en el campo como en la grada.
Mestalla explota contra su equipo
La afición mostró su descontento.
Los errores defensivos generaron silbidos constantes.
El equipo fue despedido con críticas tras el descanso y el final.
El ambiente reflejó la preocupación por el rendimiento.
Atlético resiste y asegura el triunfo
En los minutos finales, el equipo visitante sostuvo la ventaja.
El portero Dimitrievski evitó una goleada mayor con varias atajadas.
Los cambios ayudaron a mantener el control del partido.
El Atlético cerró el encuentro con solidez.
El Atlético buscará mantener este impulso en la recta final de la temporada, mientras que el Valencia deberá corregir errores urgentes para evitar complicaciones mayores en la clasificación.
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