Atlanta explota de emoción tras la goleada de Estados Unidos en el Mundial

Miles de aficionados se congregaron en el Fan Fest de Atlanta para celebrar la contundente victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en su debut dentro del Mundial 2026.

El ambiente en el Centennial Olympic Park fue de auténtica fiesta mundialista, con seguidores que vibraron durante los 90 minutos y festejaron cada anotación del conjunto estadounidense.

Una noche de euforia en Atlanta

Vestidos con camisetas del Team USA, portando banderas y entonando cánticos, los aficionados transformaron el Fan Fest en una auténtica extensión del estadio.

Cada gol fue celebrado con intensidad por los miles de asistentes que siguieron el encuentro a través de las pantallas gigantes instaladas en el recinto.

La goleada dejó una gran impresión entre los seguidores, quienes sueñan con una destacada actuación de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

Mucho más que fútbol

Aunque la mayoría de los presentes apoyaba a la selección estadounidense, el evento también reunió a aficionados de distintas nacionalidades que aprovecharon la jornada para disfrutar del ambiente único que ofrece el Mundial.