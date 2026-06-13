Atlanta explota de emoción tras la goleada de Estados Unidos en el Mundial
Publicado el13/06/2026 a las 08:46
Miles de aficionados se congregaron en el Fan Fest de Atlanta para celebrar la contundente victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay en su debut dentro del Mundial 2026.
El ambiente en el Centennial Olympic Park fue de auténtica fiesta mundialista, con seguidores que vibraron durante los 90 minutos y festejaron cada anotación del conjunto estadounidense.
Una noche de euforia en Atlanta
Vestidos con camisetas del Team USA, portando banderas y entonando cánticos, los aficionados transformaron el Fan Fest en una auténtica extensión del estadio.
Cada gol fue celebrado con intensidad por los miles de asistentes que siguieron el encuentro a través de las pantallas gigantes instaladas en el recinto.
La goleada dejó una gran impresión entre los seguidores, quienes sueñan con una destacada actuación de Estados Unidos en la Copa del Mundo.
Mucho más que fútbol
Aunque la mayoría de los presentes apoyaba a la selección estadounidense, el evento también reunió a aficionados de distintas nacionalidades que aprovecharon la jornada para disfrutar del ambiente único que ofrece el Mundial.
Familias, turistas y grupos de amigos convivieron en una celebración que reflejó el carácter multicultural de Atlanta y el poder del fútbol para unir a personas de diferentes países.
Estados Unidos ilusiona a su afición
El triunfo ante Paraguay representa uno de los mejores arranques recientes para el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino y aumenta la expectativa de cara a los próximos compromisos de la fase de grupos.
La actuación del equipo dejó señales positivas y alimentó el optimismo de una afición que espera ver a Estados Unidos competir por algo importante en casa.
Atlanta, protagonista del Mundial
Con miles de personas reunidas en el Centennial Olympic Park, Atlanta volvió a demostrar por qué es una de las ciudades más importantes de la Copa del Mundo 2026.
La jornada terminó entre fotografías, cánticos y celebraciones que confirmaron que la fiebre mundialista ya se vive intensamente en la ciudad.