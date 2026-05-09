Israel intensifica ofensiva en Líbano y deja al menos siete muertos
Bombardeo deja siete muertos Niño murió en ataque Israel intensifica ofensiva aérea Al menos siete personas murieron, entre ellas un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado tras un bombardeo del Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano. El ataque ocurre en medio del frágil alto el fuego entre […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:44
- Bombardeo deja siete muertos
- Niño murió en ataque
- Israel intensifica ofensiva aérea
Al menos siete personas murieron, entre ellas un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado tras un bombardeo del Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano.
El ataque ocurre en medio del frágil alto el fuego entre Israel y Hizbulá, mientras continúan los enfrentamientos y bombardeos en distintas zonas del Líbano pese a la tregua acordada semanas atrás.
El ataque dejó muertos y varios heridos
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Segun la agencia EFE, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés informó que el bombardeo ocurrió en el distrito de Sidón.
El organismo confirmó un “saldo oficial” de siete fallecidos y 15 heridos.
Entre los lesionados se encuentran tres menores de edad.
Las autoridades también confirmaron que entre las víctimas mortales había un niño.
Medios libaneses indicaron que en el lugar atacado se encontraba una familia desplazada.
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Según esos reportes, la familia había abandonado su hogar tras el inicio de las hostilidades entre Israel y el grupo chií Hizbulá el pasado 2 de marzo.
El conflicto se desarrolla en el contexto de la guerra de Irán.
El bombardeo volvió a elevar la tensión en el sur del Líbano, donde continúan los ataques pese al acuerdo de tregua alcanzado a mediados de abril.
Israel mantiene ataques pese al alto el fuego
Con este nuevo bombardeo, la cifra de muertos en ataques israelíes contra territorio libanés aumentó a al menos 15 durante la jornada del sábado.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó además sobre otros ataques registrados en distintas zonas del país.
Según el medio estatal, Israel lanzó dos bombardeos contra vehículos que transitaban por la zona de Saadiyat.
El área se encuentra sobre la carretera costera estratégica que conecta Beirut con el sur del Líbano.
La zona atacada está ubicada aproximadamente a 20 kilómetros al sur de la capital libanesa.
La Agencia Nacional de Noticias también reportó que tres personas murieron en otro bombardeo contra un automóvil en la zona de Chouf.
Mientras continúan los ataques, el Ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para una decena de localidades del sur del Líbano.
Israel aseguró que estas medidas responden a supuestas “violaciones” de la tregua por parte de Hizbulá.
Continúan los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá
Aunque Israel y el Líbano acordaron un cese de hostilidades el mes pasado, los ataques no se han detenido.
Las fuerzas israelíes continúan realizando bombardeos diarios contra zonas del sur del Líbano.
Además, han demolido viviendas en regiones que permanecen bajo ocupación militar israelí.
Durante esta semana, Israel bombardeó nuevamente los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.
Según el texto, se trató del primer ataque contra esa zona desde hacía tres semanas de tregua.
Por su parte, Hizbulá continúa lanzando ataques contra objetivos israelíes.
El grupo chií concentra sus operaciones principalmente contra tropas israelíes presentes en el sur del Líbano.
La situación ocurre mientras representantes de Israel y el Líbano tienen previsto participar la próxima semana en Washington en una tercera ronda de diálogo directo.
Pese a esos contactos diplomáticos, los ataques y las tensiones continúan aumentando en la región.