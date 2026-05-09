Bombardeo deja siete muertos

Niño murió en ataque

Israel intensifica ofensiva aérea

Al menos siete personas murieron, entre ellas un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado tras un bombardeo del Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano.

El ataque ocurre en medio del frágil alto el fuego entre Israel y Hizbulá, mientras continúan los enfrentamientos y bombardeos en distintas zonas del Líbano pese a la tregua acordada semanas atrás.

El ataque dejó muertos y varios heridos

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Segun la agencia EFE, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés informó que el bombardeo ocurrió en el distrito de Sidón.

El organismo confirmó un “saldo oficial” de siete fallecidos y 15 heridos.

Entre los lesionados se encuentran tres menores de edad.

Las autoridades también confirmaron que entre las víctimas mortales había un niño.

Medios libaneses indicaron que en el lugar atacado se encontraba una familia desplazada.