Nuevo ataque ucraniano deja un fallecido y afecta una terminal marítima en Rusia
Publicado el13/06/2026 a las 11:26
- Ataque deja un muerto
- Incendio en terminal marítima
- Ucrania intensifica ofensiva
Un nuevo ataque con drones atribuido a Ucrania dejó una víctima mortal, varios heridos y daños en infraestructura estratégica en el sur de Rusia, en medio de una guerra que cada vez depende más de operaciones de largo alcance contra objetivos militares y energéticos.
El ataque dejó víctimas y daños en una terminal marítima
Segun CBS, un ataque con drones ucranianos dejó una persona muerta y otras tres heridas en la región rusa de Krasnodar.
Las autoridades locales informaron sobre el incidente el sábado.
Según el gobernador regional, Veniamin Kondratyev, los restos de un dron provocaron un incendio en una terminal marítima.
El funcionario no ofreció detalles adicionales sobre la instalación afectada.
Sin embargo, medios rusos señalaron que una terminal de exportación ubicada en la localidad de Volna sufrió daños durante el ataque.
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De acuerdo con esos reportes, la instalación opera en el mar Negro y transporta petróleo crudo, productos derivados del petróleo y gas licuado.
El incidente forma parte de la campaña de ataques que Ucrania mantiene contra objetivos militares y energéticos dentro del territorio ruso.
Las autoridades rusas continúan evaluando el alcance de los daños causados por el ataque.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas.
Ucrania reporta ataques contra infraestructura rusa
El Estado Mayor de Ucrania no realizó comentarios específicos sobre el ataque ocurrido en Krasnodar.
No obstante, informó que sus fuerzas atacaron durante la noche una estación de preparación y bombeo de petróleo en la región rusa de Volgogrado.
Además, aseguró haber realizado operaciones en territorios ocupados por Rusia en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia.
Los ataques se producen después de recientes declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
El mandatario afirmó que las fuerzas de su país golpearon varias instalaciones militares y energéticas en territorio ruso.
Entre los objetivos mencionados figura una fábrica militar que, según Zelenski, suministraba componentes para drones y misiles rusos.
El presidente ucraniano también declaró que misiles de largo alcance FP-5 Flamingo impactaron instalaciones en Cheboksary.
Esa localidad se encuentra en la región rusa de Chuvashia.
Según Zelenski, el objetivo está situado a más de 900 kilómetros de la línea del frente.
Mientras tanto, un alto funcionario de la administración estadounidense indicó que por ahora no está prevista una reunión bilateral entre Zelenski y el presidente Donald Trump durante la cumbre del G7 en Francia.
La guerra intensifica los ataques de largo alcance
Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania, la línea del frente se mantiene prácticamente estable.
El conflicto se extiende a lo largo de más de 1.000 kilómetros.
Según la información disponible, los drones se han convertido en uno de los factores que dificultan avances significativos para ambos bandos.
Como consecuencia, tanto Rusia como Ucrania han incrementado el uso de ataques de largo alcance.
La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin prometió reforzar las defensas aéreas del país.
La declaración llegó después de que ataques ucranianos provocaran un incendio en una terminal petrolera de San Petersburgo.
También se reportaron impactos contra una base naval cercana.
Mientras tanto, las hostilidades continúan dentro de Ucrania.
Las autoridades regionales informaron que ataques rusos dejaron nueve personas heridas en la región de Dnipropetrovsk.
Según el jefe regional, Oleksandr Hanzha, las fuerzas rusas atacaron tres distritos de la zona en más de 20 ocasiones utilizando drones y bombas aéreas.
Los bombardeos provocaron además un incendio en un mercado local.
Seis de los heridos fueron hospitalizados.
Entre ellos figura un hombre que permanece en estado crítico.
Los ataques de largo alcance continúan formando parte de la estrategia de ambos bandos mientras el frente terrestre permanece prácticamente sin cambios.
Las autoridades rusas y ucranianas siguen reportando operaciones contra infraestructura energética y militar, en un conflicto que continúa generando daños y víctimas a ambos lados de la frontera.