Nuevo ataque ucraniano deja un fallecido y afecta una terminal marítima en Rusia

Ataque deja un muerto

Incendio en terminal marítima

Ucrania intensifica ofensiva

Un nuevo ataque con drones atribuido a Ucrania dejó una víctima mortal, varios heridos y daños en infraestructura estratégica en el sur de Rusia, en medio de una guerra que cada vez depende más de operaciones de largo alcance contra objetivos militares y energéticos.

El ataque dejó víctimas y daños en una terminal marítima



Segun CBS, un ataque con drones ucranianos dejó una persona muerta y otras tres heridas en la región rusa de Krasnodar.

Las autoridades locales informaron sobre el incidente el sábado.

Según el gobernador regional, Veniamin Kondratyev, los restos de un dron provocaron un incendio en una terminal marítima.

El funcionario no ofreció detalles adicionales sobre la instalación afectada.

Sin embargo, medios rusos señalaron que una terminal de exportación ubicada en la localidad de Volna sufrió daños durante el ataque.

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De acuerdo con esos reportes, la instalación opera en el mar Negro y transporta petróleo crudo, productos derivados del petróleo y gas licuado.

El incidente forma parte de la campaña de ataques que Ucrania mantiene contra objetivos militares y energéticos dentro del territorio ruso.

Las autoridades rusas continúan evaluando el alcance de los daños causados por el ataque.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas.