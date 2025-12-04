Trump divulgará segundo video del controvertido ataque a narcolancha

Trump publicará segundo video

Bombardeo genera investigación

Polémica por ataque militar

Segun informa la agencia EFE, El ataque a narcolancha ocurrido el dos de septiembre generó intensa controversia después de que funcionarios revelaran la existencia de un segundo bombardeo dirigido contra dos supervivientes.

La declaración del presidente Trump sobre publicar un segundo vídeo aumentó la atención pública, en medio de dudas sobre la legalidad de acciones militares realizadas durante la operación.

Reportes de prensa indicaron que el bombardeo adicional pudo haberse efectuado para eliminar supervivientes, provocando cuestionamientos sobre posibles violaciones de normas internacionales relacionadas con conflictos armados.

El Congreso manifestó interés en abrir investigaciones formales para determinar si las fuerzas estadounidenses cumplieron lineamientos legales aplicables en intervenciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Segundo bombardeo desata cuestionamientos oficiales

Trump dice que publicará el segundo vídeo del polémico ataque contra supuesta narcolancha Sigue este link para más información en https://t.co/jvQZPjVJm0 📌. via @prensacom https://t.co/CcKyNJ2QCh — La Prensa Panamá (@prensacom) December 3, 2025



El informe divulgado por The Washington Post citó a funcionarios anónimos que afirmaron que un segundo ataque buscaba terminar con sobrevivientes del primer bombardeo inicial realizado contra la embarcación.

La posibilidad de ejecuciones deliberadas encendió el debate nacional sobre prácticas militares, particularmente en operaciones de combate fuera del territorio estadounidense donde se supone deben respetarse protocolos estrictos.

Autoridades del Pentágono confirmaron la existencia de material audiovisual, aunque no detallaron su contenido, lo cual incrementó las dudas y exigencias para transparentar el operativo involucrado.

Trump insistió públicamente en que no existen obstáculos para divulgar el segundo vídeo, subrayando que la responsabilidad final recae en las autoridades militares encargadas del material.