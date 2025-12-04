Trump divulgará segundo video del controvertido ataque a narcolancha
Publicado el03/12/2025 a las 19:59
- Trump publicará segundo video
- Bombardeo genera investigación
- Polémica por ataque militar
Segun informa la agencia EFE, El ataque a narcolancha ocurrido el dos de septiembre generó intensa controversia después de que funcionarios revelaran la existencia de un segundo bombardeo dirigido contra dos supervivientes.
La declaración del presidente Trump sobre publicar un segundo vídeo aumentó la atención pública, en medio de dudas sobre la legalidad de acciones militares realizadas durante la operación.
Reportes de prensa indicaron que el bombardeo adicional pudo haberse efectuado para eliminar supervivientes, provocando cuestionamientos sobre posibles violaciones de normas internacionales relacionadas con conflictos armados.
El Congreso manifestó interés en abrir investigaciones formales para determinar si las fuerzas estadounidenses cumplieron lineamientos legales aplicables en intervenciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Segundo bombardeo desata cuestionamientos oficiales
Trump dice que publicará el segundo vídeo del polémico ataque contra supuesta narcolancha
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— La Prensa Panamá (@prensacom) December 3, 2025
El informe divulgado por The Washington Post citó a funcionarios anónimos que afirmaron que un segundo ataque buscaba terminar con sobrevivientes del primer bombardeo inicial realizado contra la embarcación.
La posibilidad de ejecuciones deliberadas encendió el debate nacional sobre prácticas militares, particularmente en operaciones de combate fuera del territorio estadounidense donde se supone deben respetarse protocolos estrictos.
Autoridades del Pentágono confirmaron la existencia de material audiovisual, aunque no detallaron su contenido, lo cual incrementó las dudas y exigencias para transparentar el operativo involucrado.
Trump insistió públicamente en que no existen obstáculos para divulgar el segundo vídeo, subrayando que la responsabilidad final recae en las autoridades militares encargadas del material.
Investigación legislativa sobre ataque a narcolancha
Miembros del Congreso anunciaron su intención de revisar el ataque a narcolancha para verificar si las acciones emprendidas durante el operativo constituyeron violaciones a leyes nacionales e internacionales vigentes.
El presunto objetivo de eliminar supervivientes fue considerado alarmante, motivando legisladores a impulsar procedimientos que aclaren cada paso realizado por las fuerzas militares involucradas directamente.
El análisis legislativo evaluará la proporcionalidad de los ataques, considerando también si existieron alternativas operativas que garantizaran respeto a normativas humanitarias en escenarios de conflicto.
Se espera que la revisión incluya testimonios, documentación clasificada y registros audiovisuales, elementos necesarios para determinar la legalidad de las decisiones tomadas durante el operativo.
Operativos militares y presión en el Caribe
El Pentágono informó haber ejecutado veintiún bombardeos contra embarcaciones sospechosas como parte de una estrategia ampliada para combatir el narcotráfico en regiones del Caribe y Pacífico oriental.
Las autoridades aseguraron que ochenta y dos tripulantes murieron durante estos ataques, cifras que generaron discusiones sobre el alcance real de la política antidrogas implementada recientemente.
La Casa Blanca relacionó estas embarcaciones con organizaciones criminales venezolanas como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, clasificadas como grupos terroristas por Estados Unidos.
El contexto geopolítico refleja presión creciente hacia el gobierno de Nicolás Maduro, con operaciones militares que buscan frenar actividades criminales atribuidas a redes vinculadas al tráfico de drogas.