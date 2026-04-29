Trump recibe astronautas Artemis II

Misión lunar rompe récord histórico

NASA impulsa regreso a la Luna

Trump recibe a los astronautas de Artemis II tras una misión histórica que alcanzó la órbita lunar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II tras su reciente regreso.

Por qué importa: El encuentro marca un reconocimiento oficial al éxito de una misión que llevó nuevamente a humanos a la órbita de la Luna tras más de medio siglo.

Trump celebra misión histórica en la Casa Blanca



Segun la agencia EFE, donald trump felicitó a los astronautas desde el Despacho Oval por el logro alcanzado durante la misión Artemis II.

El presidente destacó el impacto del viaje y el interés que generó el lanzamiento entre el público.