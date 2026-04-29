Trump homenajea en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II tras misión histórica
Trump recibe astronautas Artemis II Misión lunar rompe récord histórico NASA impulsa regreso a la Luna Trump recibe a los astronautas de Artemis II tras una misión histórica que alcanzó la órbita lunar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II […]
Publicado el29/04/2026 a las 14:11
- Trump recibe astronautas Artemis II
- Misión lunar rompe récord histórico
- NASA impulsa regreso a la Luna
Trump recibe a los astronautas de Artemis II tras una misión histórica que alcanzó la órbita lunar.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II tras su reciente regreso.
Por qué importa: El encuentro marca un reconocimiento oficial al éxito de una misión que llevó nuevamente a humanos a la órbita de la Luna tras más de medio siglo.
Trump celebra misión histórica en la Casa Blanca
Segun la agencia EFE, donald trump felicitó a los astronautas desde el Despacho Oval por el logro alcanzado durante la misión Artemis II.
El presidente destacó el impacto del viaje y el interés que generó el lanzamiento entre el público.
Aseguró que el éxito del aterrizaje fue seguido de cerca por muchas personas.
También reconoció el trabajo de la NASA y de su administrador, Jared Isaacman.
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Durante su intervención, afirmó que se necesitan perfiles como los de los astronautas para fortalecer al país.
Trump resaltó la importancia del trabajo en equipo y la preparación que implica una misión de este tipo.
Quiénes integraron la tripulación de Artemis II
La misión Artemis II estuvo conformada por cuatro astronautas.
Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover participaron como representantes de la NASA.
Jeremy Hansen formó parte de la tripulación en representación de la Agencia Espacial Canadiense.
El presidente subrayó las habilidades físicas y mentales necesarias para completar una misión de esta magnitud.
Incluso bromeó sobre la posibilidad de participar en un viaje similar en el futuro.
Cuestionó en tono irónico si un presidente podría formar parte de este tipo de expediciones.
Un paso clave hacia nuevas misiones lunares
Artemis II culminó con éxito su misión el pasado 10 de abril.
Se convirtió en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita lunar desde 1972.
La tripulación logró superar el récord de distancia establecido por Apolo 13 en 1970.
Alcanzaron una distancia de 406.771 kilómetros desde la Tierra.
Este avance forma parte del Programa Artemis impulsado por la NASA.
El objetivo es realizar nuevas misiones con alunizajes previstos para 2028.
Además, la agencia espacial continúa con planes para construir una base en la Luna.
Lo que viene: Las próximas fases del programa buscarán consolidar la presencia humana en el entorno lunar.