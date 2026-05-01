Arrestan en Venezuela a la suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores por feminicidio
Suegra de Carolina Flores Acusada de feminicidio Extradición en proceso La presunta responsable del asesinato de Carolina Flores fue detenida fuera de México tras varios días prófuga. Erika Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, fue arrestada la noche del 29 de abril en Venezuela. La captura se dio luego de que autoridades mexicanas activaran mecanismos […]
Publicado el01/05/2026 a las 10:56
- Suegra de Carolina Flores
- Acusada de feminicidio
- Extradición en proceso
La presunta responsable del asesinato de Carolina Flores fue detenida fuera de México tras varios días prófuga.
Erika Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, fue arrestada la noche del 29 de abril en Venezuela.
La captura se dio luego de que autoridades mexicanas activaran mecanismos de búsqueda internacional.
El crimen ocurrió el pasado 15 de abril dentro de un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Fiscalía confirma arresto internacional
La Fiscalía General de Justicia capitalina informó la detención mediante un mensaje en redes sociales.
“Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó la dependencia.
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Las autoridades señalaron que la localización fue posible gracias a la coordinación con autoridades venezolanas.
También se gestionó una ficha roja de Interpol para facilitar su búsqueda fuera del país.
Orden de aprehensión y proceso legal
Días antes de la captura, un juez de control había librado una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
Tras la emisión del mandato judicial, agentes de la Policía de Investigación iniciaron su rastreo.
Con apoyo de la Fiscalía General de la República, se activaron mecanismos para su localización internacional.
La imputada permanece bajo custodia en Venezuela mientras se realizan las gestiones para su extradición.
Presunción de inocencia y avance del caso
La Fiscalía recordó que “se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente”.
Las investigaciones previas permitieron establecer su probable participación en los hechos.
Fuentes ministeriales indicaron que la declaración de su hijo y un video del ataque formaron parte de los elementos presentados ante el juez.
El crimen habría ocurrido la mañana del 15 de abril dentro del apartamento de la víctima en Polanco.
Conflictos familiares bajo la lupa
De acuerdo con versiones difundidas, la agresión habría consistido en varios disparos contra Carolina Flores.
Tras los hechos, la mujer habría abandonado el lugar, mientras el esposo de la víctima denunció el caso un día después.
Reyna Gómez, madre de Carolina, relató que su hija le comentaba sobre desacuerdos con su suegra.
“Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra, el clásico: ‘No le ha hecho de comer a mi hijo’”, expresó en entrevistas.
Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026
Feminicidio dentro del círculo familiar
“Sí me comentaba, cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba”, añadió.
Según su testimonio, los conflictos se intensificaron cuando Carolina estaba por convertirse en madre.
El caso ha generado conmoción por tratarse de un presunto feminicidio dentro del círculo familiar.
Ahora, el proceso judicial continuará mientras se define la situación legal de la mujer señalada como probable responsable, detalló ‘Univisión‘ y ‘Dallas News‘.