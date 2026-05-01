Suegra de Carolina Flores

Acusada de feminicidio

Extradición en proceso

La presunta responsable del asesinato de Carolina Flores fue detenida fuera de México tras varios días prófuga.

Erika Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, fue arrestada la noche del 29 de abril en Venezuela.

La captura se dio luego de que autoridades mexicanas activaran mecanismos de búsqueda internacional.

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril dentro de un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Fiscalía confirma arresto internacional

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó la detención mediante un mensaje en redes sociales.