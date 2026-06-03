¿Siempre estás cansado? Podría ser apnea del sueño y no saberlo

Apnea del sueño podría ser la razón detrás de su cansancio diario. Descubra las señales de alerta, los riesgos para la salud y qué puede hacer

Ronquidos pueden ser alerta.

Cansancio pese a dormir.

Trastorno con tratamiento efectivo. 👉 Descubre el apoyo que tu descanso necesita Dormir toda la noche debería ser suficiente para despertar con energía. Sin embargo, millones de personas se levantan cansadas, con dolor de cabeza o somnolencia constante sin entender qué está ocurriendo. En muchos casos, el problema no es la cantidad de horas de sueño, sino la calidad del descanso. La apnea del sueño es un trastorno frecuente que provoca interrupciones repetidas de la respiración mientras una persona duerme. Aunque estas pausas pueden durar apenas segundos, ocurren una y otra vez durante la noche, impidiendo que el cuerpo reciba el oxígeno necesario y evitando un sueño verdaderamente reparador. Apnea del sueño: señales, riesgos y tratamientos para dormir mejor

La señal de alerta que muchos ignoran Los ronquidos suelen verse como una simple molestia, pero en algunos casos pueden ser la primera advertencia de un problema más serio. Las personas con apnea obstructiva del sueño, el tipo más común, suelen experimentar: Ronquidos fuertes y frecuentes.

Pausas en la respiración durante el sueño.

Jadeos o sensación de ahogo al volver a respirar.

Despertares repentinos durante la noche.

Boca seca al despertar. Lo complicado es que quien padece el trastorno muchas veces no se da cuenta de lo que ocurre mientras duerme. Son los familiares o la pareja quienes suelen notar primero los síntomas. 👉Ayuda a tu cuerpo a descansar mejor ¿Qué sucede dentro del cuerpo? Cuando las vías respiratorias se bloquean, el flujo de aire disminuye o se detiene por completo.

El resultado es una reacción en cadena: Menos oxígeno: órganos como el cerebro y el corazón reciben menos oxígeno del necesario. Más esfuerzo: el cuerpo intenta recuperar la respiración constantemente. Microdespertares: el cerebro despierta brevemente a la persona para reabrir las vías respiratorias. Sueño fragmentado: aunque la persona no recuerde haberse despertado, su descanso se interrumpe decenas de veces cada noche. Según Mayo Clinic, este patrón puede repetirse entre cinco y treinta veces por hora, e incluso más en algunos pacientes. 👉 Descubre el apoyo que tu descanso necesita con Magnesio Síntomas que aparecen durante el día No todos los efectos ocurren mientras se duerme.

La falta de descanso puede manifestarse de formas que muchas personas atribuyen al estrés, al trabajo o a la edad. Algunas señales frecuentes incluyen: Somnolencia excesiva.

Dolores de cabeza matutinos.

Problemas para concentrarse.

Dificultad para recordar información.

Cambios de humor.

Irritabilidad.

Menor rendimiento laboral o académico. Si estas molestias son constantes, podrían estar relacionadas con un trastorno del sueño y no simplemente con el cansancio cotidiano. 👉La almohada correcta sí hace diferencia ¿Quiénes tienen más riesgo de padecerlo? Aunque cualquier persona puede desarrollar apnea del sueño, algunos factores aumentan considerablemente las probabilidades. Factores más comunes Sobrepeso u obesidad

Los depósitos de grasa alrededor del cuello pueden estrechar las vías respiratorias y dificultar el paso del aire. Edad avanzada La afección es más frecuente en adultos mayores. Antecedentes familiares Tener familiares diagnosticados puede incrementar el riesgo. Tabaquismo Los fumadores tienen mayores probabilidades de sufrir inflamación en las vías respiratorias. Consumo de alcohol o sedantes Estas sustancias favorecen la relajación excesiva de los músculos de la garganta durante el sueño. Problemas médicos previos

Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 y algunos trastornos hormonales también están relacionados con un mayor riesgo. 👉Bloquea distracciones y duerme mejor Mucho más que un problema para dormir La apnea del sueño no tratada puede tener consecuencias importantes para la salud. Los especialistas advierten que este trastorno puede aumentar el riesgo de: Ataques cardíacos.

Accidentes cerebrovasculares.

Hipertensión arterial.

Diabetes tipo 2.

Problemas cardiovasculares.

Accidentes automovilísticos relacionados con la somnolencia. Además, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre señala que la falta de sueño de calidad afecta la capacidad para tomar decisiones, controlar el comportamiento y mantener la atención durante el día. 👉 Descubre el apoyo que tu descanso necesita

Los suplementos y accesorios pueden ayudar, pero no sustituyen el tratamiento Cuando una persona se siente cansada constantemente, suele buscar soluciones rápidas para dormir mejor. Entre las opciones más populares se encuentran los suplementos para el sueño y algunos accesorios diseñados para mejorar el descanso nocturno. Entre los más utilizados destacan: Melatonina: ayuda a regular el ciclo natural de sueño y vigilia. 👉Ayuda a tu cuerpo a descansar mejor Magnesio: algunas personas lo utilizan para promover la relajación muscular y favorecer el descanso.

Almohadas para dormir de lado: pueden ser útiles para quienes presentan apnea obstructiva del sueño leve relacionada con la posición al dormir. Sin embargo, los especialistas advierten que ninguna de estas opciones reemplaza una evaluación médica cuando existen síntomas como ronquidos intensos, pausas respiratorias, despertares frecuentes o somnolencia excesiva durante el día. De hecho, la FDA señala que algunos dispositivos de terapia posicional pueden ayudar a ciertas personas con apnea obstructiva leve o moderada que empeora al dormir boca arriba, pero el tratamiento debe estar respaldado por un diagnóstico adecuado. En otras palabras, una almohada nueva, una máquina de ruido blanco o un suplemento pueden contribuir a crear un ambiente más favorable para descansar, pero no corrigen el problema respiratorio que caracteriza a la apnea del sueño. 👉Ayuda a tu cuerpo a descansar mejor con Melatonina La buena noticia: tiene tratamiento Recibir tratamiento puede transformar la calidad de vida de una persona. Entre las opciones más utilizadas se encuentran: Máquinas CPAP: mantienen abiertas las vías respiratorias mediante presión de aire constante.

Equipos BiPAP: similares a las CPAP, pero con diferentes niveles de presión al inhalar y exhalar. Dispositivos bucales: ayudan a mantener la mandíbula o la lengua en una posición que facilite la respiración. Cambios en el estilo de vida: pérdida de peso, reducción del consumo de alcohol y abandono del tabaquismo. Cirugía: en algunos casos específicos cuando existe una obstrucción anatómica. 👉 Descubre los mejores suplementos que tu cuerpo necesita Lo que debe recordar Sentirse agotado todos los días no es normal. Si los ronquidos, la somnolencia diurna o los dolores de cabeza matutinos forman parte de su rutina, podría existir un problema más profundo detrás de ese cansancio.