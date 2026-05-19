Antonio Conte dejará Napoli este verano

El ciclo de Antonio Conte en el Napoli está por llegar a su fin. El entrenador italiano ya tomó la decisión de salir del club al finalizar la temporada, cerrando así una etapa exitosa en el futbol italiano.

La noticia marca un cambio importante en el futuro del equipo.

La salida de Conte representa el fin de un proyecto ganador en Napoli y abre un nuevo escenario tanto para el club como para el propio entrenador.

Decisión tomada desde hace semanas

De acuerdo con la información disponible, Conte ya había comunicado su decisión al presidente Aurelio De Laurentiis desde hace aproximadamente un mes.

Esto permitió que la situación quedara clara con anticipación.