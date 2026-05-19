Antonio Conte dejará Napoli este verano
Publicado el19/05/2026 a las 07:45
El ciclo de Antonio Conte en el Napoli está por llegar a su fin. El entrenador italiano ya tomó la decisión de salir del club al finalizar la temporada, cerrando así una etapa exitosa en el futbol italiano.
La noticia marca un cambio importante en el futuro del equipo.
La salida de Conte representa el fin de un proyecto ganador en Napoli y abre un nuevo escenario tanto para el club como para el propio entrenador.
Decisión tomada desde hace semanas
De acuerdo con la información disponible, Conte ya había comunicado su decisión al presidente Aurelio De Laurentiis desde hace aproximadamente un mes.
Esto permitió que la situación quedara clara con anticipación.
La salida se dará en buenos términos entre ambas partes.
Salida sin penalizaciones ni acuerdos previos
Uno de los puntos más llamativos es que el técnico no tendrá cláusula de salida ni compensación económica.
Conte dejará el club sin pago de rescisión y sin tener un acuerdo firmado con otro equipo.
Esto refuerza la idea de que busca iniciar una nueva etapa profesional.
No hubo negociación para continuar
Según los reportes, el entrenador no llegó a discutir un nuevo proyecto deportivo con el Napoli.
Su decisión de marcharse fue firme, sin intención de renovar o extender su vínculo.
A pesar de ello, la relación con la directiva se mantiene positiva.
Una etapa marcada por títulos
Durante su paso por el Napoli, Conte logró conquistar la Serie A y la Supercopa.
Estos logros consolidan su gestión como una de las más exitosas en la historia reciente del club.
Su salida se da en un momento alto a nivel deportivo.
Futuro abierto para el técnico italiano
Por ahora, Conte no tiene definido su próximo destino.
Sin embargo, ya ha sido vinculado como posible candidato para dirigir a la selección de Italia.
Su experiencia y trayectoria lo colocan como una opción relevante para ese puesto.
Napoli deberá iniciar un nuevo proyecto
La salida del entrenador obligará al club a replantear su rumbo de cara a la siguiente temporada.
El reto será mantener el nivel competitivo tras la partida de una figura clave.
El próximo técnico será determinante para la continuidad del proyecto.
Se espera que en las próximas semanas se definan tanto el nuevo destino de Conte como el reemplazo en el banquillo del Napoli.
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