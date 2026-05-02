Antonelli sorprende y se lleva la pole del GP de Miami
Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la Fórmula 1 al quedarse con la pole position del Gran Premio de Miami, superando a Max Verstappen en una clasificación marcada por sorpresas y caídas inesperadas. El resultado reafirma al joven piloto como líder del campeonato y cambia el panorama competitivo en una carrera clave del […]
Publicado el02/05/2026 a las 12:56
Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la Fórmula 1 al quedarse con la pole position del Gran Premio de Miami, superando a Max Verstappen en una clasificación marcada por sorpresas y caídas inesperadas.
El resultado reafirma al joven piloto como líder del campeonato y cambia el panorama competitivo en una carrera clave del calendario.
Antonelli domina en el momento clave
El piloto italiano marcó el mejor tiempo.
Registró una vuelta de 1:27.798.
Fue suficiente para quedarse con la pole.
Confirmó su condición de líder del mundial.
Su rendimiento fue consistente en toda la sesión.
Verstappen y Ferrari presionan
Max Verstappen terminó en segundo lugar.
Quedó a una diferencia mínima de Antonelli.
Charles Leclerc también se mantuvo competitivo.
Los tres protagonizaron la lucha en la parte alta.
La clasificación fue cerrada hasta el final.
McLaren no logra repetir dominio
El equipo venía de ganar la sprint.
Sin embargo, no logró el mismo nivel en qualy.
Lando Norris quedó lejos de la pole.
Oscar Piastri también sufrió para mantenerse.
El rendimiento no fue el esperado.
Sorpresas y eliminaciones tempranas
La sesión dejó varios resultados inesperados.
Checo Pérez quedó fuera desde la Q1.
También fueron eliminados Alonso y Stroll.
Otros pilotos tuvieron problemas mecánicos.
La clasificación fue irregular para varios equipos.
Mercedes genera dudas
El equipo no mostró dominio claro.
George Russell no logró mejorar en la fase final.
Antonelli fue la excepción dentro del equipo.
La diferencia interna marcó la jornada.
Las expectativas se ajustan para la carrera.
Un GP con alta expectativa
La parrilla quedó muy competitiva.
Los tiempos fueron muy ajustados.
El liderazgo podría cambiar en carrera.
El ritmo será clave en Miami.
El Gran Premio de Miami se disputará el domingo por la tarde, en una carrera que promete una intensa batalla entre Antonelli, Verstappen y Ferrari, con McLaren buscando recuperarse tras una clasificación complicada.
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