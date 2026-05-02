Antonelli sorprende y se lleva la pole del GP de Miami

Andrea Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la Fórmula 1 al quedarse con la pole position del Gran Premio de Miami, superando a Max Verstappen en una clasificación marcada por sorpresas y caídas inesperadas.

El resultado reafirma al joven piloto como líder del campeonato y cambia el panorama competitivo en una carrera clave del calendario.

Antonelli domina en el momento clave

El piloto italiano marcó el mejor tiempo.

Registró una vuelta de 1:27.798.

Fue suficiente para quedarse con la pole.