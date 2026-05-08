Antonelli rompe récords y apunta al título en F1

Kimi Antonelli sigue sorprendiendo en la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto de Mercedes lidera el campeonato tras encadenar tres victorias consecutivas y consolidarse como una de las grandes revelaciones del año. A sus 19 años, ya compite al nivel de los mejores. El rendimiento de Antonelli lo posiciona como candidato real al título y cambia el equilibrio dentro de la Fórmula 1. El piloto más joven en liderar el campeonato Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación mundial.

Además, mantiene una ventaja de 20 puntos sobre su compañero George Russell. Su desempeño lo coloca en una posición privilegiada en la lucha por el campeonato. Un récord histórico en sus primeras victorias El italiano logró una marca inédita al ganar sus tres primeras carreras partiendo desde la pole position. Ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 había conseguido convertir sus primeras tres poles en triunfos consecutivos. Comparaciones con leyendas del deporte Sus estadísticas lo colocan junto a nombres históricos.

Es uno de los pocos pilotos que logró sus primeras poles y victorias en secuencia, algo que en el pasado hicieron campeones del mundo. Este tipo de registros refuerza la expectativa sobre su futuro en la categoría. Mercedes vuelve a ganar protagonismo Con Antonelli, el equipo ha recuperado presencia en lo más alto del podio. Es el primer piloto de la escudería en ganar tres carreras seguidas desde 2021. El rendimiento del monoplaza también ha sido clave en este repunte.