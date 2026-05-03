Antonelli gana el GP Miami 2026 y confirma su dominio en la F1

Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami 2026 tras una carrera intensa y llena de incidentes, consolidando su liderato en la temporada y confirmando el dominio de Mercedes en este inicio de campeonato.

El triunfo refuerza la posición de Antonelli como principal candidato al título y marca diferencias claras en una temporada donde Mercedes comienza a despegar del resto.

Antonelli controla y resiste la presión

El piloto italiano mantuvo el liderato en los momentos clave de la carrera, incluso cuando Lando Norris intentó acercarse en las últimas vueltas.

A pesar de la presión, Antonelli gestionó la ventaja y cruzó la meta en primer lugar tras 57 vueltas.

Norris finalizó en segundo puesto, mientras que Oscar Piastri completó el podio en una jornada donde McLaren mostró competitividad, pero no suficiente para arrebatar la victoria.