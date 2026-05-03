Antonelli gana el GP Miami 2026 y confirma su dominio en la F1
Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami 2026 tras una carrera intensa y llena de incidentes, consolidando su liderato en la temporada y confirmando el dominio de Mercedes en este inicio de campeonato. El triunfo refuerza la posición de Antonelli como principal candidato al título y marca diferencias claras en […]
Publicado el03/05/2026 a las 10:32
Kimi Antonelli se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami 2026 tras una carrera intensa y llena de incidentes, consolidando su liderato en la temporada y confirmando el dominio de Mercedes en este inicio de campeonato.
El triunfo refuerza la posición de Antonelli como principal candidato al título y marca diferencias claras en una temporada donde Mercedes comienza a despegar del resto.
Antonelli controla y resiste la presión
El piloto italiano mantuvo el liderato en los momentos clave de la carrera, incluso cuando Lando Norris intentó acercarse en las últimas vueltas.
A pesar de la presión, Antonelli gestionó la ventaja y cruzó la meta en primer lugar tras 57 vueltas.
Norris finalizó en segundo puesto, mientras que Oscar Piastri completó el podio en una jornada donde McLaren mostró competitividad, pero no suficiente para arrebatar la victoria.
Carrera caótica desde el inicio
El Gran Premio comenzó con múltiples incidentes.
En las primeras vueltas se registraron contactos entre varios pilotos, además de accidentes que obligaron a la salida del safety car.
Entre los momentos más críticos estuvo el choque de Pierre Gasly, así como la salida de pista de otros competidores, lo que alteró el ritmo de la carrera desde el arranque.
Estos incidentes condicionaron las estrategias de los equipos y generaron constantes ajustes durante la competencia.
Cambios de liderazgo y estrategia
A lo largo de la carrera hubo varios cambios en la punta, especialmente durante la ventana de paradas en boxes.
Max Verstappen llegó a tomar momentáneamente el liderato, pero Antonelli recuperó la posición tras la reorganización de estrategias.
La lucha en el grupo delantero se mantuvo cerrada, con Ferrari y McLaren intentando recortar distancia frente a Mercedes.
Checo Pérez sigue sin reacción
Sergio “Checo” Pérez tuvo una carrera complicada. El piloto mexicano arrancó desde el fondo de la parrilla y nunca logró escalar posiciones de forma significativa, terminando fuera de los puntos.
Durante la carrera llegó a caer hasta la posición 16, reflejando las dificultades que enfrenta con Cadillac en este inicio de temporada.
Mercedes marca el ritmo del campeonato
Con este resultado, Mercedes reafirma su dominio tanto en pilotos como en constructores.
La dupla Antonelli-Russell sigue sumando puntos importantes, mientras que Ferrari y McLaren intentan mantenerse en la pelea.
Las diferencias en la tabla comienzan a hacerse más evidentes.
Tras el GP de Miami, la Fórmula 1 entra en una fase clave del calendario, donde las actualizaciones de los equipos podrían definir si alguien logra acercarse al dominio de Mercedes o si Antonelli continúa ampliando su ventaja.
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