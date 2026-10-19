Angélica Vale y Angélica María estrenan podcast juntas y revelan detalles de su vida
Publicado el 19/10/2026 a las 19:47
- Angélica Vale y su madre estrenan podcast
- Compartirán historias familiares y recuerdos inéditos
- Vale habla de su divorcio y bienestar
Angélica Vale y Angélica María estrenan juntas Las Angélicas, un podcast en el que madre e hija abren las puertas de su hogar para compartir recuerdos, experiencias personales y conversaciones que pocas veces habían tenido frente al público.
La producción de Pitaya Entertainment reúne a dos generaciones del espectáculo mexicano en un formato semanal que combina humor, nostalgia y temas familiares. Los dos primeros episodios ya están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.
En entrevista ambas hablaron de este nuevo proyecto y de la confianza que les permite abordar asuntos delicados, incluida la separación matrimonial de Angélica Vale.
¿De qué trata Las Angélicas, el nuevo podcast?
El programa propone una conversación cercana, como si el público estuviera sentado en la sala de la casa de las artistas, escuchándolas recordar sus experiencias.
De acuerdo con Pitaya Entertainment, cada episodio alterna historias del presente con recuerdos de la trayectoria de Angélica María, conocida como “La Novia de México”.
La cantante comparte anécdotas sobre figuras que conoció durante su carrera y las lecciones que aprendió como artista y madre.
Angélica Vale explicó que llevaba tiempo queriendo conservar esas historias, especialmente las relacionadas con personalidades como Pedro Infante, Tin Tan y los hermanos Soler.
Los nuevos episodios se publican cada jueves, y el programa también incorpora preguntas del público que ambas responden durante las grabaciones.
Angélica Vale revela cómo su madre la apoyó durante su divorcio
La confianza entre ambas quedó de manifiesto cuando Angélica Vale habló sobre su separación y el respaldo que recibió de Angélica María.
“Creo que mi mamá lo sabía antes que yo”, expresó al recordar la reacción de su madre cuando le comunicó que había decidido separarse.
Según relató, la cantante comprendió su situación sin necesidad de demasiadas explicaciones. Vale considera que su madre había identificado las dificultades de su relación.
La actriz también reflexionó sobre las presiones sociales que pueden llevar a algunas mujeres a permanecer en matrimonios donde no se sienten felices.
“Encontré a la mujer de mi vida”
Durante la entrevista, Angélica María fue cuestionada sobre la posibilidad de que su hija vuelva a casarse.
“Yo quiero ver a mi hija feliz con o sin”, respondió la intérprete, dejando claro que su prioridad es el bienestar de Angélica Vale.
La protagonista de La fea más bella aseguró que actualmente está enfocada en cuidarse y disfrutar de su independencia.
“No estoy buscando al hombre de mi vida, sino que encontré a la mujer de mi vida, o sea, a mí”, declaró.