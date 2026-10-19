Angélica Vale y Angélica María estrenan podcast juntas y revelan detalles de su vida

Angélica Vale y su madre estrenan podcast

Compartirán historias familiares y recuerdos inéditos

Vale habla de su divorcio y bienestar

Angélica Vale y Angélica María estrenan juntas Las Angélicas, un podcast en el que madre e hija abren las puertas de su hogar para compartir recuerdos, experiencias personales y conversaciones que pocas veces habían tenido frente al público.

La producción de Pitaya Entertainment reúne a dos generaciones del espectáculo mexicano en un formato semanal que combina humor, nostalgia y temas familiares. Los dos primeros episodios ya están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.

En entrevista ambas hablaron de este nuevo proyecto y de la confianza que les permite abordar asuntos delicados, incluida la separación matrimonial de Angélica Vale.

¿De qué trata Las Angélicas, el nuevo podcast?

El programa propone una conversación cercana, como si el público estuviera sentado en la sala de la casa de las artistas, escuchándolas recordar sus experiencias.

De acuerdo con Pitaya Entertainment, cada episodio alterna historias del presente con recuerdos de la trayectoria de Angélica María, conocida como “La Novia de México”.

La cantante comparte anécdotas sobre figuras que conoció durante su carrera y las lecciones que aprendió como artista y madre.

Angélica Vale explicó que llevaba tiempo queriendo conservar esas historias, especialmente las relacionadas con personalidades como Pedro Infante, Tin Tan y los hermanos Soler.

Los nuevos episodios se publican cada jueves, y el programa también incorpora preguntas del público que ambas responden durante las grabaciones.