«Voy a tener qué quemar a mi ex», el inesperado secreto de Otto Padrón que Angélica Vale contó tras su separación

Divorcio causa nuevas revelaciones

Vale recuerda anécdota familiar

Receta surgió en hospital

El divorcio entre la actriz Angélica Vale y el empresario Otto Padrón continúa generando atención en la industria del espectáculo.

La separación, anunciada después de 14 años de matrimonio, abrió la puerta a numerosas especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

Angélica Vale revela secreto impactante en divorcio

Angélica Vale ventila traición de Otto Padrón a su madre, antes de morir https://t.co/sBlK9cuZo2 via @El Dictamen pic.twitter.com/SYySetFz99 — El Dictamen (@ElDictamen) December 11, 2025

En los primeros días de noviembre, Otto Padrón presentó la demanda formal de divorcio, según El Heraldo de México.

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Angélica Vale explicó que llevaban varios meses separados, pero pidió no creer en las versiones que circularon en torno a su ruptura.

Versiones sobre infidelidades, maltrato y diferencias económicas se convirtieron en tema de conversación entre seguidores y medios.