«Voy a tener qué quemar a mi ex», el inesperado secreto de Otto Padrón que Angélica Vale contó tras su separación
Publicado el11/12/2025 a las 15:29
- Divorcio causa nuevas revelaciones
- Vale recuerda anécdota familiar
- Receta surgió en hospital
El divorcio entre la actriz Angélica Vale y el empresario Otto Padrón continúa generando atención en la industria del espectáculo.
La separación, anunciada después de 14 años de matrimonio, abrió la puerta a numerosas especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.
Angélica Vale revela secreto impactante en divorcio
Angélica Vale ventila traición de Otto Padrón a su madre, antes de morir https://t.co/sBlK9cuZo2 via @El Dictamen pic.twitter.com/SYySetFz99
— El Dictamen (@ElDictamen) December 11, 2025
En los primeros días de noviembre, Otto Padrón presentó la demanda formal de divorcio, según El Heraldo de México.
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Angélica Vale explicó que llevaban varios meses separados, pero pidió no creer en las versiones que circularon en torno a su ruptura.
Versiones sobre infidelidades, maltrato y diferencias económicas se convirtieron en tema de conversación entre seguidores y medios.
El secreto familiar que salió a la luz
En medio del proceso, Angélica Vale reveló una anécdota relacionada con su ex esposo y su ex suegra, lo que llamó la atención del público.
La actriz contó que, durante su matrimonio, Otto Padrón le pedía que preparara platillos típicos de Cuba, país del que tiene ascendencia.
Ella buscó la ayuda de su suegra para aprender las recetas, pero nunca obtuvo instrucciones claras.
Con el tiempo entendió que su ex suegra no quería compartir sus secretos culinarios.
Angélica recordó que la situación cambió cuando la salud de su ex suegra se deterioró.
Según relató, Otto Padrón aprovechó ese momento para obtener la receta que tanto deseaba.
La actriz aseguró que actualmente le causa tristeza recordar la forma en que ocurrió.
La escena en el hospital
Angélica Vale relató que la escena tuvo lugar en un hospital, cuando su ex suegra estaba sedada.
Contó que Otto Padrón le dijo a su madre: “Mamá, ándale, dale la receta de la yuca que voy por un café”, antes de salir de la habitación.
La actriz se quedó sola con ella.
En ese momento, dijo, la mujer le compartió todos los detalles culinarios sin darse cuenta.
Angélica relató que tomó nota rápidamente mientras su ex suegra estaba bajo los efectos de los sedantes.
Para la actriz, se trata de un recuerdo que mezcla humor y tristeza, especialmente porque su ex suegra ya falleció.
¿Por qué se separaron?
La separación se anunció en noviembre de 2025.
Angélica Vale pidió no caer en especulaciones y reiteró que llevaban tiempo distanciados.
Aun así, trascendieron versiones sobre infidelidades, problemas económicos y presunto maltrato.
La actriz no profundizó en los motivos, pero insistió en que deseaba evitar rumores y proteger a su familia.