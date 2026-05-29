Meteorólogos alertan por amenaza tropical que podría impactar Florida y el Golfo

Amenaza tropical cerca Florida

Golfo bajo vigilancia meteorológica

Riesgo por fuertes lluvias

Las condiciones meteorológicas en el Golfo de México y el Atlántico suroccidental mantienen bajo vigilancia a especialistas que alertaron sobre una posible amenaza tropical cerca de Florida durante los primeros días de junio.

Meteorólogos de AccuWeather señalaron que las aguas cálidas en la región podrían favorecer el desarrollo de un sistema tropical conforme disminuya la cizalladura del viento.

La advertencia llega a pocos días del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que comienza este lunes 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

Vigilan desarrollo tropical cerca de Florida

Alertan de amenaza tropical desde el centro del Golfo hacia aguas de Florida ✍️ @soniaosoriog https://t.co/hLPPejnOet — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 28, 2026



Segun elnuevoherald, Los expertos indicaron que las condiciones desde la península de Yucatán, en México, hasta las aguas cercanas a Florida podrían volverse más favorables para el desarrollo tropical en los próximos días.

Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, explicó que el centro y el este del Golfo, así como el Atlántico suroccidental, suelen experimentar desarrollos tropicales tempranos.

“La probabilidad de desarrollo sigue siendo muy baja a corto plazo debido a la fuerte cizalladura del viento”, explicó DaSilva.

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Sin embargo, detalló que conforme esa cizalladura disminuya, podría desarrollarse un área de baja presión en el Golfo o en el Caribe occidental.

El equipo de meteorólogos tropicales de AccuWeather considera que la mayor probabilidad de desarrollo ocurriría entre mediados y finales de la próxima semana.

DaSilva agregó que las temperaturas de la superficie del mar ya se encuentran por encima del promedio en varias zonas.

También indicó que las aguas están cerca del umbral habitual requerido para el desarrollo tropical.