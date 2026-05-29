Meteorólogos alertan por amenaza tropical que podría impactar Florida y el Golfo
Publicado el28/05/2026 a las 15:43
- Amenaza tropical cerca Florida
- Golfo bajo vigilancia meteorológica
- Riesgo por fuertes lluvias
Las condiciones meteorológicas en el Golfo de México y el Atlántico suroccidental mantienen bajo vigilancia a especialistas que alertaron sobre una posible amenaza tropical cerca de Florida durante los primeros días de junio.
Meteorólogos de AccuWeather señalaron que las aguas cálidas en la región podrían favorecer el desarrollo de un sistema tropical conforme disminuya la cizalladura del viento.
La advertencia llega a pocos días del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que comienza este lunes 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.
Vigilan desarrollo tropical cerca de Florida
Alertan de amenaza tropical desde el centro del Golfo hacia aguas de Florida
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— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 28, 2026
Segun elnuevoherald, Los expertos indicaron que las condiciones desde la península de Yucatán, en México, hasta las aguas cercanas a Florida podrían volverse más favorables para el desarrollo tropical en los próximos días.
Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, explicó que el centro y el este del Golfo, así como el Atlántico suroccidental, suelen experimentar desarrollos tropicales tempranos.
“La probabilidad de desarrollo sigue siendo muy baja a corto plazo debido a la fuerte cizalladura del viento”, explicó DaSilva.
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Sin embargo, detalló que conforme esa cizalladura disminuya, podría desarrollarse un área de baja presión en el Golfo o en el Caribe occidental.
El equipo de meteorólogos tropicales de AccuWeather considera que la mayor probabilidad de desarrollo ocurriría entre mediados y finales de la próxima semana.
DaSilva agregó que las temperaturas de la superficie del mar ya se encuentran por encima del promedio en varias zonas.
También indicó que las aguas están cerca del umbral habitual requerido para el desarrollo tropical.
Trayectoria dependería del punto de formación
Los especialistas explicaron que la posible trayectoria del sistema dependería del lugar exacto donde se origine.
Una tormenta que se forme en el centro o el este del Golfo tendría mayores probabilidades de desplazarse hacia el noreste.
En contraste, un sistema que se desarrolle sobre el suroeste del Golfo, en la Bahía de Campeche, podría dirigirse hacia el oeste e internarse en México.
DaSilva también señaló que incluso si no se forma ninguna tormenta tropical, las condiciones meteorológicas hasta mediados de junio podrían ser más húmedas en Florida.
Según explicó, esto ayudaría a aliviar las condiciones de sequía que afectan algunas zonas del estado.
Los meteorólogos añadieron que la intensidad del oleaje dependerá de la organización y fortaleza que alcance cualquier sistema que logre desarrollarse.
Alertan por lluvias, oleaje y cambios repentinos
AccuWeather advirtió que la presencia de chubascos intensos, vientos racheados y cambios meteorológicos repentinos podría representar un riesgo para turistas y navegantes.
La zona bajo vigilancia abarca desde el noroeste del Caribe y el Golfo hasta el Atlántico suroccidental.
Los expertos recomendaron atención especial para quienes visitan playas o realizan actividades marítimas en la región.
Alan Reppert, meteorólogo sénior de AccuWeather, explicó que parte de la energía asociada con este posible desarrollo tropical podría desviarse hacia el Pacífico.
“Es posible que parte —o la totalidad— de la energía que está contribuyendo a gestar la posible tormenta en el lado del Atlántico termine desviándose hacia el lado del Pacífico”, señaló.
Reppert añadió que normalmente el desarrollo ocurre solo en uno de los dos lados de la franja que comprende Centroamérica y el sur de México.
“Rara vez se producen desarrollos simultáneos en ambos lados”, concluyó.