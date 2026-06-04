Israel y Líbano alcanzan un nuevo acuerdo mientras exigen el cese de ataques de Hizbulá

Acuerdan alto el fuego

Hizbulá debe retirarse

Negociaciones seguirán en Washington

Israel y el Líbano acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y suspenda sus operaciones en el sur del país árabe.

El entendimiento alcanzado en Washington representa un nuevo paso dentro de las negociaciones que ambas partes mantienen con la mediación de Estados Unidos y busca avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad en la región.

El acuerdo depende del cese de ataques de Hizbulá

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Segun EFE, las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en la capital estadounidense pactaron poner en marcha un alto el fuego sujeto a condiciones específicas.

Según la declaración conjunta emitida tras la reunión, el acuerdo está condicionado al cese total de los disparos de Hizbulá contra Israel.

También contempla la evacuación de todos los operativos de la organización entre el río Litani y la frontera israelí.

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Las partes indicaron que este paso es fundamental para reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para avanzar en futuras negociaciones.

La iniciativa surge en medio de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para reducir la violencia en la frontera entre ambos países.