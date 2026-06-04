Israel y Líbano alcanzan un nuevo acuerdo mientras exigen el cese de ataques de Hizbulá
Publicado el03/06/2026 a las 15:04
- Acuerdan alto el fuego
- Hizbulá debe retirarse
- Negociaciones seguirán en Washington
Israel y el Líbano acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y suspenda sus operaciones en el sur del país árabe.
El entendimiento alcanzado en Washington representa un nuevo paso dentro de las negociaciones que ambas partes mantienen con la mediación de Estados Unidos y busca avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad en la región.
El acuerdo depende del cese de ataques de Hizbulá
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Segun EFE, las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en la capital estadounidense pactaron poner en marcha un alto el fuego sujeto a condiciones específicas.
Según la declaración conjunta emitida tras la reunión, el acuerdo está condicionado al cese total de los disparos de Hizbulá contra Israel.
También contempla la evacuación de todos los operativos de la organización entre el río Litani y la frontera israelí.
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Las partes indicaron que este paso es fundamental para reducir las tensiones y crear las condiciones necesarias para avanzar en futuras negociaciones.
La iniciativa surge en medio de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para reducir la violencia en la frontera entre ambos países.
Washington impulsa zonas controladas por el Ejército libanés
Delegations from Israel and Lebanon met today at State for the fourth round of direct talks, held under U.S. auspices. Progress continues on the political and security tracks as we break from the failures of the past 20 years and advance toward a comprehensive agreement aimed at… pic.twitter.com/Oc71MXnE1W
— Tommy Pigott (@statedeptspox) June 2, 2026
Como parte del entendimiento alcanzado, las delegaciones diseñaron un plan para establecer “zonas piloto” dentro del territorio libanés.
Estas áreas quedarían bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas libanesas.
El acuerdo establece además que dichas zonas deberán excluir a todos los actores no estatales.
La referencia apunta directamente a Hizbulá, grupo que se opone a las negociaciones en curso.
La declaración conjunta señaló que ambas partes acordaron avanzar rápidamente en la implementación de este mecanismo con la orientación de Estados Unidos.
El objetivo es consolidar espacios donde las autoridades estatales ejerzan el control total del territorio.
Los negociadores consideran que estas medidas pueden contribuir a fortalecer la estabilidad y generar confianza entre las partes involucradas.
Las conversaciones continuarán el 22 de junio
Las delegaciones estuvieron encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh.
Las reuniones se llevaron a cabo este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado.
Se trató de la cuarta ronda de negociaciones de paz que ambos países celebran durante este año.
La primera tuvo lugar el pasado 14 de abril.
Ese encuentro representó el contacto de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.
Ambos países son vecinos y no mantienen relaciones diplomáticas.
Los contactos desarrollados durante los últimos meses permitieron aprobar y ampliar progresivamente un alto el fuego.
Sin embargo, según el reporte, Israel rompió posteriormente esa tregua e intensificó su invasión en territorio libanés.
Las autoridades israelíes justificaron esas acciones como respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte de Hizbulá.
Tras la ronda concluida este miércoles, ambas partes acordaron volver a reunirse en Washington el próximo 22 de junio.
Según la declaración conjunta, el objetivo será continuar las conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo integral.
Israel y el Líbano retomarán las negociaciones el 22 de junio en Washington mientras intentan avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.