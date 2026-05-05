Liberación tras meses detenido

Denuncias contra ICE

Sistema migratorio cuestionado Grupos proinmigrantes y líderes religiosos dieron la bienvenida este martes a Allan Marrero en Nueva York. El inmigrante fue detenido en noviembre pasado durante una cita migratoria junto a su esposo, ciudadano estadounidense. La recepción ocurrió en la iglesia Middle Church, en Manhattan, según Infobae. Allan Marrero liberado tras seis meses detenido Five months ago, Allan Dabrio Marrero was detained by ICE during a routine green card interview and transferred across multiple states. Today, through the assistance of my office’s triage center, we welcomed him back home.

Allan’s story is a reminder that our immigration system… pic.twitter.com/Wqq6G8PpAn — Rep. Dan Goldman (@RepDanGoldman) May 5, 2026 El evento incluyó mensajes de apoyo y carteles de bienvenida. Marrero, originario de las Islas Caimán, fue liberado bajo fianza el 23 de abril.

No tiene antecedentes penales, según se informó. Durante seis meses, permaneció en distintos centros de detención. Traslados constantes y denuncias durante su detención Allan Marrero is free—and it was so moving to welcome him home. But it’s bittersweet. It shouldn’t take around-the-clock work to keep one of our neighbors from being jailed illegally. We’re going to use this pain to free others, and prevent wrongful detention in the first place. pic.twitter.com/XtjbIj2qg0 — Office of the Public Advocate Jumaane D. Williams (@nycpa) May 5, 2026

Marrero pasó por instalaciones en Newark, Arizona y Texas. También estuvo en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” en Florida. Su último traslado fue a Natchez, Misisipi. Durante ese periodo, denunció condiciones “inhumanas”.

Aseguró que no recibió sus medicamentos de forma adecuada. Esto, dijo, puso en riesgo su salud y seguridad. Su abogada, Alexandra Rizio, confirmó estas denuncias. Señaló que los traslados constantes fueron lo más difícil. Explicó que Marrero pasaba muchas horas de pie.

También indicó que no se le administraban medicamentos con regularidad. Rizio agregó que fue objeto de burlas por su orientación sexual. Apoyo comunitario y críticas al sistema migratorio En la conferencia, Marrero expresó preocupación por otros detenidos. Dijo que muchas familias están “destrozadas”. Se refirió al sistema migratorio como “roto”. Pidió atención para quienes siguen bajo custodia. “Es verdaderamente desgarrador”, expresó. Aseguró que reza por quienes esperan reunirse con sus familias.

Durante el evento, estuvo acompañado por su esposo, Matthew Marrero. También participaron miembros de la iglesia y organizaciones migrantes. Marrero agradeció el apoyo recibido durante su detención. Afirmó que su proceso aún no termina. “La batalla no ha terminado”, dijo. Proceso legal y situación actual de Allan Marrero Un juez federal aprobó inicialmente su libertad bajo fianza. Sin embargo, ICE se opuso y mantuvo su detención.

Posteriormente, una segunda solicitud permitió su liberación. En esta ocasión, ICE no presentó objeciones. Rizio criticó el manejo del caso. Dijo que Marrero no debía haber sido trasladado entre centros. También cuestionó que tuviera que pedir sus medicamentos. Señaló costos diarios pagados a una empresa de detención. Afirmó que el caso refleja fallas del sistema. Destacó el apoyo comunitario como clave en el proceso. La solicitud de residencia permanente de Marrero fue denegada. Su defensa presentó un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.