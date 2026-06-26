Alicia Machado devastada da noticia de su familia y llorando pide ayuda por el terremoto en Venezuela

Alicia Machado está devastada.

Su hermano perdió todo.

Pide brigadas de rescate.

La famosa actriz y ex Miss Universo Alicia Machado apareció completamente deshecha en un video de redes sociales tras registrarse el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela.

Entre lágrimas y con una evidente angustia, la ex Miss Universo abrió su corazón para compartir el estatus de sus seres queridos en medio del pánico colectivo, revelando además una triste pérdida material que afectó directamente el patrimonio de su núcleo familiar.

Las palabras de Alicia Machado sobre la tragedia y su hermano Arturo. Con el corazón roto y llorando ante la cámara, Alicia mandó un mensaje de fe, detallando la crisis que atraviesa su hermano mayor tras el colapso de las estructuras:

«Mi familia está bien, ustedes conocen a mi hermano Arturo el mayor, perdió su casa, fue muy duro para él, ahí estamos». En otro live dio más detalles de su hermano: «mi familia está allá, (en Venezuela) se han caído muchos edificios… el edificio de mi hermano esta totalmente inhabitable, los evacuaron, el edificio de al lado se cayó, esto está más grave de lo que pensábamos».

El desesperado llamado a Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele para el envío de rescatistas

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Consiente de que la prioridad absoluta es salvar vidas de los escombros, Machado imploró la inmediata asistencia internacional.

La venezolana apeló directamente a la solidaridad de diversas naciones latinoamericanas y a sus respectivos mandatarios para acelerar el despliegue de personal especializado, reconociendo además las intenciones institucionales de los mandatarios en la región:

«Colombia tiene muchas brigadas de rescate, necesitamos brigadas de rescate, de mi México lindo y querido, necesitamos brigadas de rescate presidenta Claudia, mande su gente a sus topos, el gobierno de Chile que nos manden brigadas de rescate, yo sé que el gobierno de Venezuela nos va a brindar las facilidades y apoyo para que toda la gente pueda hacer sus brigadas de rescate, la de fuera, que es lo más importante».

«Los amo de todo corazón y ahora más que nunca ustedes mis fans me demuestren el cariño que me tienen, gracias al presidente Bukele, al presidente de Chile, a la presidenta de México, pero en este momento brigadas de rescate, aquí estamos en la lucha».