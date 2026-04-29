Alex Rodríguez demanda a Emiliano Aguilar

Mensajes exhibidos al aire

Polémica en programa

La tensión entre el conductor Alex Rodríguez y Emiliano Aguilar salió del ámbito privado para convertirse en tema central de televisión nacional.

Durante la emisión del 27 de abril de ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista denunció supuestas amenazas que, según dijo, ha recibido desde hace tiempo por parte del hijo de Pepe Aguilar.

Rodríguez aseguró que los mensajes no son recientes y que la situación se ha prolongado durante meses a través de redes sociales y conversaciones privadas.

El señalamiento abrió un debate en pleno programa sobre si deben o no apoyar la música de alguien que, de acuerdo con el conductor, lo ha intimidado.

“No podemos apoyar su música”

En vivo, Alex Rodríguez explicó por qué decidió fijar postura frente a la audiencia y sus compañeros.