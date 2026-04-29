“Cuando te vea…”: Alex Rodríguez acusa a Emiliano Aguilar de intimidarlo y estalla la polémica
Alex Rodríguez demanda a Emiliano Aguilar Mensajes exhibidos al aire Polémica en programa La tensión entre el conductor Alex Rodríguez y Emiliano Aguilar salió del ámbito privado para convertirse en tema central de televisión nacional. Durante la emisión del 27 de abril de ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista denunció supuestas amenazas que, según dijo, ha […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:22
- Alex Rodríguez demanda a Emiliano Aguilar
- Mensajes exhibidos al aire
- Polémica en programa
La tensión entre el conductor Alex Rodríguez y Emiliano Aguilar salió del ámbito privado para convertirse en tema central de televisión nacional.
Durante la emisión del 27 de abril de ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista denunció supuestas amenazas que, según dijo, ha recibido desde hace tiempo por parte del hijo de Pepe Aguilar.
Rodríguez aseguró que los mensajes no son recientes y que la situación se ha prolongado durante meses a través de redes sociales y conversaciones privadas.
El señalamiento abrió un debate en pleno programa sobre si deben o no apoyar la música de alguien que, de acuerdo con el conductor, lo ha intimidado.
“No podemos apoyar su música”
En vivo, Alex Rodríguez explicó por qué decidió fijar postura frente a la audiencia y sus compañeros.
“Quiero decir una cosa con todo el respeto a Emiliano y sin que se enfaden conmigo, pero me parece que como show no podemos apoyar la música de un señor que me ha estado amenazando desde hace mucho tiempo”, expresó.
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El conductor detalló que el fin de semana previo volvió a recibir un mensaje que consideró agresivo.
“Este fin de semana volvió a poner el siguiente mensaje: ‘Cuando te vea, te voy a meter un zape. Soy hombre de palabra’”, relató mientras se mostraba en pantalla el texto al que hacía referencia.
El origen del conflicto
Según Rodríguez, el desencuentro comenzó por negarse a participar en la promoción musical del cantante dentro del programa.
“Este señor porque el otro día yo no me levanté a bailar su música, estoy en todo mi derecho”, sostuvo ante las cámaras.
El periodista afirmó que su decisión fue personal y que no tiene obligación de respaldar a alguien que, según él, lo ha insultado.
“Por no apoyarlo, comenzó a amenazarme en redes sociales con que me va a pegar”, agregó, insistiendo en que los mensajes lo hicieron sentir incómodo.
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“Estuve nervioso todo el fin de semana”
Alex Rodríguez también compartió cómo vivió los días posteriores a la difusión de los mensajes.
“Eso de que yo esté nervioso todo el fin de semana no hay defensa alguna de que me está amenazando”, declaró.
Aunque reiteró que no desea escalar el conflicto, dejó claro que no piensa retractarse de su postura profesional.
“Llevo sin hablar de él muchísimo tiempo, meses y meses. Le deseo que haga buena música”, concluyó.
Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha reaccionado públicamente a las declaraciones del presentador, mientras la controversia continúa creciendo en el ámbito del espectáculo, señaló ‘Univisión‘.