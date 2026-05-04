“24 y él 44”: Alessandra Villegas enfrenta críticas por su relación y diferencia de edad con Daniel Sarcos
Alessandra Villegas y Daniel Sarcos 20 años de diferencia Responde en vivo Alessandra Villegas atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras integrarse oficialmente al equipo del programa matutino Hoy día de Telemundo. La presentadora venezolana compartió su emoción por esta nueva etapa profesional en una reciente entrevista. “Yo creo que algo […]
Publicado el04/05/2026 a las 11:06
- Alessandra Villegas y Daniel Sarcos
- 20 años de diferencia
- Responde en vivo
Alessandra Villegas atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras integrarse oficialmente al equipo del programa matutino Hoy día de Telemundo.
La presentadora venezolana compartió su emoción por esta nueva etapa profesional en una reciente entrevista.
“Yo creo que algo bueno debo de haber hecho en mi vida para haber llegado a este equipo de trabajo. La verdad es que me siento bendecida”, expresó.
Mientras celebra sus logros laborales, su vida personal volvió a colocarse en el centro del debate público.
La pregunta incómoda en vivo
Durante una transmisión del programa, su compañera Chiky Bombom abordó directamente el tema de la diferencia de edad con Daniel Sarcos.
“¿Cuántos años tú tenías cuando te metiste con Daniel?”, le preguntó la influencer dominicana frente a las cámaras.
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Villegas respondió sin titubeos: “24 y Daniel tenía 20 años más, 44”.
La cifra reavivó una conversación que ha acompañado a la pareja desde el inicio de su relación.
“Si usted conoce a Daniel…”
Chiky Bombom insistió en cómo logró adaptarse a una relación con una diferencia generacional de dos décadas.
“Porque hay una diferencia de edad, 20 son 20, a veces tú quieres calle arriba, calle abajo y dar alegría a tu cuerpo como Macarena y ellos viven cansados”, comentó.
La conductora respondió con firmeza: “Si usted conoce a Daniel yo no tengo que responder a esa pregunta porque tiene un alma bastante inmadura, entonces estábamos a la par”.
Con esa frase, dejó claro que para ella la edad nunca ha sido un obstáculo real en su dinámica de pareja.
Energía y complicidad
Villegas incluso aseguró que su esposo mantiene una vitalidad que rompe con los estereotipos asociados a la edad.
“Daniel tiene más energía que ella”, comentó al referirse a la percepción que muchos tienen sobre su diferencia generacional.
Añadió además: “Eso es cuestión de personalidad. Él es como Peter Pan, nunca envejece”.
Sus palabras buscaron desmontar la idea de que la edad determina el ritmo o la compatibilidad dentro de una relación.
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Quince años juntos
La historia de amor entre Villegas y Sarcos comenzó hace tres lustros, cuando ella tenía 24 años.
Hoy comparten un hijo de siete años y una relación que, según la presentadora, se mantiene sólida.
“Tenemos 15 años juntos y nos ha ido bien”, afirmó en el mismo espacio televisivo.
Mientras continúa consolidándose en Telemundo, Alessandra Villegas demuestra que, pese a las preguntas y comentarios, su relación con Daniel Sarcos sigue firme, desafiando prejuicios y generando conversación cada vez que el tema vuelve a surgir en público.