Alessandra Villegas y Daniel Sarcos

20 años de diferencia

Responde en vivo

Alessandra Villegas atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras integrarse oficialmente al equipo del programa matutino Hoy día de Telemundo.

La presentadora venezolana compartió su emoción por esta nueva etapa profesional en una reciente entrevista.

“Yo creo que algo bueno debo de haber hecho en mi vida para haber llegado a este equipo de trabajo. La verdad es que me siento bendecida”, expresó.

Mientras celebra sus logros laborales, su vida personal volvió a colocarse en el centro del debate público.

La pregunta incómoda en vivo

Durante una transmisión del programa, su compañera Chiky Bombom abordó directamente el tema de la diferencia de edad con Daniel Sarcos.